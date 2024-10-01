990 Tam Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Tam Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.47
Alış
2.946,9 TL
Satış
2.947,21 TL
Çeyrek Altın
%0.33
Alış
4.767,6 TL
Satış
4.845,85 TL
Yarım Altın
%0.33
Alış
9.535,21 TL
Satış
9.706,43 TL
Tam Altın
%0.33
Alış
19.011,56 TL
Satış
19.324,49 TL
Tam Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Tam Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.946,9
|2.947,21
|% 0,47
|ONS Altın
|2.655,05
|2.655,44
|% 0,23
|Çeyrek Altın
|4.767,6
|4.845,85
|% 0,33
|Yarım Altın
|9.535,21
|9.706,43
|% 0,33
|Tam Altın
|19.011,56
|19.324,49
|% 0,33
|Cumhuriyet Altını
|19.453
|19.795,82
|% 0,33
|Gremse Altın
|47.234,6
|48.163,95
|% 0,33
|Has Altın
|2.928,97
|2.929,44
|% 0,31
|Çeyrek Altın Eski
|4.679,32
|4.778,1
|% 0,33
|Yarım Altın Eski
|9.358,63
|9.514,96
|% 0,33
|Tam Altın Eski
|18.717,26
|19.118,29
|% 0,33
|22 Ayar Bilezik
|2.678,1
|2.769,06
|% 0,33
|Gremse Altın Eski
|46.793,15
|47.722,07
|% 0,33
|Reşat Lira Altın
|19.570,72
|19.884,2
|% 0,33
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.941,52
|50.078,72
|% 0,33
|Reşat Beşibiryerde
|97.853,6
|100.157,44
|% 0,33
|Ata Altın
|19.453
|19.795,82
|% 0,33
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.174,9
|100.157,44
|% 0,33
|Hamit Altın
|19.423,57
|20.031,49
|% 0,33
|Gümüş
|34,37
|34,4
|% 0,82