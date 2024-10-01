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10 Bulgar Levası Kaç TL / Bulgar Levası Alış, Satış Fiyatı

Bulgar Levası Ne Kadar, Kaç TL?
BGN
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:
SembolDövizAlışSatış
USDDolar342613,0000342728,0000
EUREuro373718,0000373933,0000
GBPSterlin447372,0000447759,0000
CHFİsviçre Frangı396799,0000397242,0000
CADKanada Doları248308,0000248488,0000
RUBRus Rublesi3584,00003586,0000
AEDBAE Dirhemi93267,000093327,0000
AUDAvustralya Doları230182,0000230405,0000
DKKDanimarka Kronu50051,000050086,0000
SEKİsveç Kronu32836,000032864,0000
NOKNorveç Kronu31737,00003177,0000
JPYJapon Yeni2286,00002291,0000
KWDKuveyt Dinarı1115188,00001119343,0000
ZARGüney Afrika Randı19484,000019503,0000
BHDBahreyn Dinarı908957,0000909262,0000
LYDLibya Dinarı71661,000071685,0000
SARSuudi Arabistan Riyali91157,000091369,0000
IQDIrak Dinarı261,0000262,0000
ILSİsrail Şekeli90811,000090842,0000
IRRİran Riyali8,00008,0000
INRHindistan Rupisi4075,00004077,0000
MXNMeksika Pesosu17723,000017729,0000
HUFMacar Forinti932,0000932,0000
NZDYeni Zelanda Doları208618,0000208688,0000
BRLBrezilya Reali61467,000061488,0000
IDREndonezya Rupiahi22,000022,0000
CZKÇek Korunası14783,000014788,0000
PLNPolonya Zlotisi8698,000087009,0000
RONRomanya Leyi75036,000075154,0000
CNYÇin Yuanı48338,000048375,0000
ARSArjantin Pesosu35,000035,0000
ALLArnavutluk Leki3788,00003789,0000
AZNAzerbaycan Manatı201537,0000201605,0000
BAMBosna-Hersek Markı191297,0000191361,0000
CLPŞili Pesosu369,0000369,0000
COPKolombiya Pesosu81,000081,0000
CRCKostarika Kolonu662,0000662,0000
DZDCezayir Dinarı2565,00002566,0000
EGPMısır Lirası705,00007053,0000
HKDHong Kong Doları44127,000044142,0000
ISKİzlanda Kronası2501,00002502,0000
JODÜrdün Dinarı483439,0000483601,0000
KRWGüney Kore Wonu252,0000252,0000
KZTKazak Tengesi706,0000706,0000
LBPLübnan Lirası4,00004,0000
LKRSri Lanka Rupisi1169,00001169,0000
MADFas Dirhemi34859,000034871,0000
MDLMoldovya Leusu19392,000019398,0000
MKDMakedon Dinarı607,00006072,0000
MYRMalezya Ringgiti79772,000079799,0000
OMRUmman Riyali889996,0000890295,0000
PENPeru İnti91952,000091983,0000
PHPFilipinler Pesosu5964,00005966,0000
PKRPakistan Rupisi1227,0000124,0000
QARKatar Riyali90789,000097427,0000
RSDSırbistan Dinarı319,000032,0000
SGDSingapur Doları261816,0000261904,0000
SYPSuriye Lirası26,000026,0000
THBTayland Bahtı10292,000010296,0000
TWDYeni Tayvan Doları1064,000010644,0000
UAHUkrayna Grivnası8299,00008302,0000
UYUUruguay Pesosu8206,00008209,0000
GELGürcistan Larisi126193,0000126235,0000
TNDTunus Dinarı11131,0000111348,0000
BGNBulgar Levası190336,0000192,0000