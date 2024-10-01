100 Bulgar Levası Kaç TL / Bulgar Levası Alış, Satış Fiyatı
Bulgar Levası Ne Kadar, Kaç TL?
BGN
|Sembol
|Döviz
|Alış
|Satış
|USD
|Dolar
|342612,0000
|342788,0000
|EUR
|Euro
|373742,0000
|374093,0000
|GBP
|Sterlin
|447421,0000
|447953,0000
|CHF
|İsviçre Frangı
|396811,0000
|397163,0000
|CAD
|Kanada Doları
|248308,0000
|248506,0000
|RUB
|Rus Rublesi
|3583,0000
|3585,0000
|AED
|BAE Dirhemi
|93268,0000
|93334,0000
|AUD
|Avustralya Doları
|230266,0000
|230458,0000
|DKK
|Danimarka Kronu
|50058,0000
|50094,0000
|SEK
|İsveç Kronu
|32847,0000
|32875,0000
|NOK
|Norveç Kronu
|31764,0000
|3179,0000
|JPY
|Japon Yeni
|2286,0000
|2292,0000
|KWD
|Kuveyt Dinarı
|1115175,0000
|1119365,0000
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|19477,0000
|19496,0000
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|90893,0000
|909397,0000
|LYD
|Libya Dinarı
|71661,0000
|71698,0000
|SAR
|Suudi Arabistan Riyali
|91154,0000
|91353,0000
|IQD
|Irak Dinarı
|261,0000
|262,0000
|ILS
|İsrail Şekeli
|90891,0000
|90937,0000
|IRR
|İran Riyali
|8,0000
|8,0000
|INR
|Hindistan Rupisi
|4075,0000
|4078,0000
|MXN
|Meksika Pesosu
|17719,0000
|17728,0000
|HUF
|Macar Forinti
|932,0000
|932,0000
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|208566,0000
|208674,0000
|BRL
|Brezilya Reali
|61392,0000
|61424,0000
|IDR
|Endonezya Rupiahi
|22,0000
|22,0000
|CZK
|Çek Korunası
|14783,0000
|14791,0000
|PLN
|Polonya Zlotisi
|86982,0000
|87026,0000
|RON
|Romanya Leyi
|75017,0000
|75171,0000
|CNY
|Çin Yuanı
|48338,0000
|48375,0000
|ARS
|Arjantin Pesosu
|35,0000
|35,0000
|ALL
|Arnavutluk Leki
|3788,0000
|379,0000
|AZN
|Azerbaycan Manatı
|201536,0000
|20164,0000
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|191296,0000
|191395,0000
|CLP
|Şili Pesosu
|369,0000
|369,0000
|COP
|Kolombiya Pesosu
|81,0000
|81,0000
|CRC
|Kostarika Kolonu
|662,0000
|662,0000
|DZD
|Cezayir Dinarı
|2564,0000
|2566,0000
|EGP
|Mısır Lirası
|705,0000
|7054,0000
|HKD
|Hong Kong Doları
|44127,0000
|4415,0000
|ISK
|İzlanda Kronası
|2502,0000
|2503,0000
|JOD
|Ürdün Dinarı
|483437,0000
|483686,0000
|KRW
|Güney Kore Wonu
|252,0000
|252,0000
|KZT
|Kazak Tengesi
|706,0000
|706,0000
|LBP
|Lübnan Lirası
|4,0000
|4,0000
|LKR
|Sri Lanka Rupisi
|1169,0000
|117,0000
|MAD
|Fas Dirhemi
|34814,0000
|34832,0000
|MDL
|Moldovya Leusu
|19392,0000
|19402,0000
|MKD
|Makedon Dinarı
|6073,0000
|6076,0000
|MYR
|Malezya Ringgiti
|79772,0000
|79813,0000
|OMR
|Umman Riyali
|889994,0000
|890451,0000
|PEN
|Peru İnti
|91976,0000
|92024,0000
|PHP
|Filipinler Pesosu
|5964,0000
|5967,0000
|PKR
|Pakistan Rupisi
|1227,0000
|124,0000
|QAR
|Katar Riyali
|90654,0000
|97547,0000
|RSD
|Sırbistan Dinarı
|3191,0000
|32,0000
|SGD
|Singapur Doları
|261836,0000
|26197,0000
|SYP
|Suriye Lirası
|26,0000
|26,0000
|THB
|Tayland Bahtı
|10299,0000
|10304,0000
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|10634,0000
|10639,0000
|UAH
|Ukrayna Grivnası
|83,0000
|8304,0000
|UYU
|Uruguay Pesosu
|8206,0000
|821,0000
|GEL
|Gürcistan Larisi
|126192,0000
|126257,0000
|TND
|Tunus Dinarı
|11131,0000
|111367,0000
|BGN
|Bulgar Levası
|190358,0000
|192019,0000