20 Bulgar Levası Kaç TL / Bulgar Levası Alış, Satış Fiyatı
Bulgar Levası Ne Kadar, Kaç TL?
BGN
|Sembol
|Döviz
|Alış
|Satış
|USD
|Dolar
|342613,0000
|342728,0000
|EUR
|Euro
|373718,0000
|373933,0000
|GBP
|Sterlin
|447372,0000
|447759,0000
|CHF
|İsviçre Frangı
|396799,0000
|397242,0000
|CAD
|Kanada Doları
|248308,0000
|248488,0000
|RUB
|Rus Rublesi
|3584,0000
|3586,0000
|AED
|BAE Dirhemi
|93267,0000
|93327,0000
|AUD
|Avustralya Doları
|230182,0000
|230405,0000
|DKK
|Danimarka Kronu
|50051,0000
|50086,0000
|SEK
|İsveç Kronu
|32836,0000
|32864,0000
|NOK
|Norveç Kronu
|31737,0000
|3177,0000
|JPY
|Japon Yeni
|2286,0000
|2291,0000
|KWD
|Kuveyt Dinarı
|1115188,0000
|1119343,0000
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|19484,0000
|19503,0000
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|908957,0000
|909262,0000
|LYD
|Libya Dinarı
|71661,0000
|71685,0000
|SAR
|Suudi Arabistan Riyali
|91157,0000
|91369,0000
|IQD
|Irak Dinarı
|261,0000
|262,0000
|ILS
|İsrail Şekeli
|90811,0000
|90842,0000
|IRR
|İran Riyali
|8,0000
|8,0000
|INR
|Hindistan Rupisi
|4075,0000
|4077,0000
|MXN
|Meksika Pesosu
|17723,0000
|17729,0000
|HUF
|Macar Forinti
|932,0000
|932,0000
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|208618,0000
|208688,0000
|BRL
|Brezilya Reali
|61467,0000
|61488,0000
|IDR
|Endonezya Rupiahi
|22,0000
|22,0000
|CZK
|Çek Korunası
|14783,0000
|14788,0000
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8698,0000
|87009,0000
|RON
|Romanya Leyi
|75036,0000
|75154,0000
|CNY
|Çin Yuanı
|48338,0000
|48375,0000
|ARS
|Arjantin Pesosu
|35,0000
|35,0000
|ALL
|Arnavutluk Leki
|3788,0000
|3789,0000
|AZN
|Azerbaycan Manatı
|201537,0000
|201605,0000
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|191297,0000
|191361,0000
|CLP
|Şili Pesosu
|369,0000
|369,0000
|COP
|Kolombiya Pesosu
|81,0000
|81,0000
|CRC
|Kostarika Kolonu
|662,0000
|662,0000
|DZD
|Cezayir Dinarı
|2565,0000
|2566,0000
|EGP
|Mısır Lirası
|705,0000
|7053,0000
|HKD
|Hong Kong Doları
|44127,0000
|44142,0000
|ISK
|İzlanda Kronası
|2501,0000
|2502,0000
|JOD
|Ürdün Dinarı
|483439,0000
|483601,0000
|KRW
|Güney Kore Wonu
|252,0000
|252,0000
|KZT
|Kazak Tengesi
|706,0000
|706,0000
|LBP
|Lübnan Lirası
|4,0000
|4,0000
|LKR
|Sri Lanka Rupisi
|1169,0000
|1169,0000
|MAD
|Fas Dirhemi
|34859,0000
|34871,0000
|MDL
|Moldovya Leusu
|19392,0000
|19398,0000
|MKD
|Makedon Dinarı
|607,0000
|6072,0000
|MYR
|Malezya Ringgiti
|79772,0000
|79799,0000
|OMR
|Umman Riyali
|889996,0000
|890295,0000
|PEN
|Peru İnti
|91952,0000
|91983,0000
|PHP
|Filipinler Pesosu
|5964,0000
|5966,0000
|PKR
|Pakistan Rupisi
|1227,0000
|124,0000
|QAR
|Katar Riyali
|90789,0000
|97427,0000
|RSD
|Sırbistan Dinarı
|319,0000
|32,0000
|SGD
|Singapur Doları
|261816,0000
|261904,0000
|SYP
|Suriye Lirası
|26,0000
|26,0000
|THB
|Tayland Bahtı
|10292,0000
|10296,0000
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1064,0000
|10644,0000
|UAH
|Ukrayna Grivnası
|8299,0000
|8302,0000
|UYU
|Uruguay Pesosu
|8206,0000
|8209,0000
|GEL
|Gürcistan Larisi
|126193,0000
|126235,0000
|TND
|Tunus Dinarı
|11131,0000
|111348,0000
|BGN
|Bulgar Levası
|190336,0000
|192,0000