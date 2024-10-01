500 Bulgar Levası Kaç TL / Bulgar Levası Alış, Satış Fiyatı
Bulgar Levası Ne Kadar, Kaç TL?
BGN
|Sembol
|Döviz
|Alış
|Satış
|USD
|Dolar
|342612,0000
|342739,0000
|EUR
|Euro
|373605,0000
|373859,0000
|GBP
|Sterlin
|447239,0000
|447673,0000
|CHF
|İsviçre Frangı
|396817,0000
|397056,0000
|CAD
|Kanada Doları
|24827,0000
|248434,0000
|RUB
|Rus Rublesi
|3583,0000
|3585,0000
|AED
|BAE Dirhemi
|93259,0000
|93325,0000
|AUD
|Avustralya Doları
|230128,0000
|230299,0000
|DKK
|Danimarka Kronu
|50037,0000
|50074,0000
|SEK
|İsveç Kronu
|32831,0000
|32859,0000
|NOK
|Norveç Kronu
|31733,0000
|31753,0000
|JPY
|Japon Yeni
|2286,0000
|2291,0000
|KWD
|Kuveyt Dinarı
|1115188,0000
|1119343,0000
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|19484,0000
|19499,0000
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|90893,0000
|909267,0000
|LYD
|Libya Dinarı
|71661,0000
|71688,0000
|SAR
|Suudi Arabistan Riyali
|91129,0000
|91391,0000
|IQD
|Irak Dinarı
|261,0000
|262,0000
|ILS
|İsrail Şekeli
|90871,0000
|90905,0000
|IRR
|İran Riyali
|8,0000
|8,0000
|INR
|Hindistan Rupisi
|4075,0000
|4077,0000
|MXN
|Meksika Pesosu
|17716,0000
|17723,0000
|HUF
|Macar Forinti
|932,0000
|932,0000
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|208478,0000
|208555,0000
|BRL
|Brezilya Reali
|61403,0000
|61426,0000
|IDR
|Endonezya Rupiahi
|22,0000
|22,0000
|CZK
|Çek Korunası
|1478,0000
|14786,0000
|PLN
|Polonya Zlotisi
|86946,0000
|86979,0000
|RON
|Romanya Leyi
|75049,0000
|75137,0000
|CNY
|Çin Yuanı
|48338,0000
|48375,0000
|ARS
|Arjantin Pesosu
|35,0000
|35,0000
|ALL
|Arnavutluk Leki
|3788,0000
|3789,0000
|AZN
|Azerbaycan Manatı
|201536,0000
|201611,0000
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|191296,0000
|191367,0000
|CLP
|Şili Pesosu
|369,0000
|369,0000
|COP
|Kolombiya Pesosu
|81,0000
|81,0000
|CRC
|Kostarika Kolonu
|662,0000
|662,0000
|DZD
|Cezayir Dinarı
|2572,0000
|2573,0000
|EGP
|Mısır Lirası
|7049,0000
|7052,0000
|HKD
|Hong Kong Doları
|44129,0000
|44146,0000
|ISK
|İzlanda Kronası
|2501,0000
|2502,0000
|JOD
|Ürdün Dinarı
|483437,0000
|483616,0000
|KRW
|Güney Kore Wonu
|252,0000
|253,0000
|KZT
|Kazak Tengesi
|706,0000
|706,0000
|LBP
|Lübnan Lirası
|4,0000
|4,0000
|LKR
|Sri Lanka Rupisi
|1169,0000
|117,0000
|MAD
|Fas Dirhemi
|34796,0000
|34809,0000
|MDL
|Moldovya Leusu
|19392,0000
|19399,0000
|MKD
|Makedon Dinarı
|607,0000
|6073,0000
|MYR
|Malezya Ringgiti
|79772,0000
|79801,0000
|OMR
|Umman Riyali
|889994,0000
|890324,0000
|PEN
|Peru İnti
|91976,0000
|9201,0000
|PHP
|Filipinler Pesosu
|5964,0000
|5966,0000
|PKR
|Pakistan Rupisi
|1227,0000
|124,0000
|QAR
|Katar Riyali
|90546,0000
|97687,0000
|RSD
|Sırbistan Dinarı
|319,0000
|3199,0000
|SGD
|Singapur Doları
|261796,0000
|261893,0000
|SYP
|Suriye Lirası
|26,0000
|26,0000
|THB
|Tayland Bahtı
|10293,0000
|10297,0000
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1064,0000
|10644,0000
|UAH
|Ukrayna Grivnası
|8297,0000
|83,0000
|UYU
|Uruguay Pesosu
|8206,0000
|8209,0000
|GEL
|Gürcistan Larisi
|126192,0000
|126239,0000
|TND
|Tunus Dinarı
|11131,0000
|111351,0000
|BGN
|Bulgar Levası
|19021,0000
|192037,0000