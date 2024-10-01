5000 Çin Yuanı Kaç TL / Çin Yuanı Alış, Satış Fiyatı
Çin Yuanı Ne Kadar, Kaç TL?
CNY
|Sembol
|Döviz
|Alış
|Satış
|USD
|Dolar
|34259,0000
|342655,0000
|EUR
|Euro
|374022,0000
|374105,0000
|GBP
|Sterlin
|447366,0000
|447481,0000
|CHF
|İsviçre Frangı
|39662,0000
|396855,0000
|CAD
|Kanada Doları
|248308,0000
|248409,0000
|RUB
|Rus Rublesi
|3584,0000
|3585,0000
|AED
|BAE Dirhemi
|9326,0000
|93303,0000
|AUD
|Avustralya Doları
|230255,0000
|230435,0000
|DKK
|Danimarka Kronu
|50085,0000
|50108,0000
|SEK
|İsveç Kronu
|3283,0000
|32848,0000
|NOK
|Norveç Kronu
|31754,0000
|31773,0000
|JPY
|Japon Yeni
|2286,0000
|229,0000
|KWD
|Kuveyt Dinarı
|111506,0000
|1118897,0000
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|19498,0000
|19509,0000
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|908847,0000
|90902,0000
|LYD
|Libya Dinarı
|71657,0000
|7167,0000
|SAR
|Suudi Arabistan Riyali
|91128,0000
|91365,0000
|IQD
|Irak Dinarı
|261,0000
|262,0000
|ILS
|İsrail Şekeli
|91097,0000
|91115,0000
|IRR
|İran Riyali
|8,0000
|8,0000
|INR
|Hindistan Rupisi
|4076,0000
|4077,0000
|MXN
|Meksika Pesosu
|17703,0000
|17706,0000
|HUF
|Macar Forinti
|932,0000
|932,0000
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|208591,0000
|208631,0000
|BRL
|Brezilya Reali
|61107,0000
|61119,0000
|IDR
|Endonezya Rupiahi
|22,0000
|22,0000
|CZK
|Çek Korunası
|14798,0000
|14801,0000
|PLN
|Polonya Zlotisi
|87067,0000
|87083,0000
|RON
|Romanya Leyi
|75107,0000
|75186,0000
|CNY
|Çin Yuanı
|4835,0000
|48375,0000
|ARS
|Arjantin Pesosu
|35,0000
|35,0000
|ALL
|Arnavutluk Leki
|3788,0000
|3789,0000
|AZN
|Azerbaycan Manatı
|201524,0000
|201562,0000
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|191284,0000
|19132,0000
|CLP
|Şili Pesosu
|369,0000
|369,0000
|COP
|Kolombiya Pesosu
|81,0000
|81,0000
|CRC
|Kostarika Kolonu
|662,0000
|662,0000
|DZD
|Cezayir Dinarı
|2577,0000
|2578,0000
|EGP
|Mısır Lirası
|7049,0000
|705,0000
|HKD
|Hong Kong Doları
|44132,0000
|44141,0000
|ISK
|İzlanda Kronası
|2503,0000
|2503,0000
|JOD
|Ürdün Dinarı
|483406,0000
|483498,0000
|KRW
|Güney Kore Wonu
|252,0000
|252,0000
|KZT
|Kazak Tengesi
|705,0000
|706,0000
|LBP
|Lübnan Lirası
|4,0000
|4,0000
|LKR
|Sri Lanka Rupisi
|1169,0000
|1169,0000
|MAD
|Fas Dirhemi
|34828,0000
|34835,0000
|MDL
|Moldovya Leusu
|1939,0000
|19394,0000
|MKD
|Makedon Dinarı
|6076,0000
|6078,0000
|MYR
|Malezya Ringgiti
|79767,0000
|79782,0000
|OMR
|Umman Riyali
|88989,0000
|890059,0000
|PEN
|Peru İnti
|9197,0000
|91988,0000
|PHP
|Filipinler Pesosu
|5962,0000
|5964,0000
|PKR
|Pakistan Rupisi
|1227,0000
|124,0000
|QAR
|Katar Riyali
|90761,0000
|9743,0000
|RSD
|Sırbistan Dinarı
|3193,0000
|3201,0000
|SGD
|Singapur Doları
|261899,0000
|261949,0000
|SYP
|Suriye Lirası
|26,0000
|26,0000
|THB
|Tayland Bahtı
|10296,0000
|10298,0000
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|10639,0000
|10641,0000
|UAH
|Ukrayna Grivnası
|8304,0000
|8305,0000
|UYU
|Uruguay Pesosu
|8206,0000
|8207,0000
|GEL
|Gürcistan Larisi
|126184,0000
|126208,0000
|TND
|Tunus Dinarı
|111303,0000
|111324,0000
|BGN
|Bulgar Levası
|190499,0000
|192022,0000