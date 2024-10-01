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1 Sterlin Kaç TL / Sterlin Alış, Satış Fiyatı

Sterlin Ne Kadar, Kaç TL?
GBP
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:
SembolDövizAlışSatış
USDDolar342532,000034293,0000
EUREuro374856,000037497,0000
GBPSterlin44804,0000448237,0000
CHFİsviçre Frangı399061,0000399482,0000
CADKanada Doları248572,0000248915,0000
RUBRus Rublesi3528,00003594,0000
AEDBAE Dirhemi93269,00009336,0000
AUDAvustralya Doları230627,0000230998,0000
DKKDanimarka Kronu50162,000050209,0000
SEKİsveç Kronu32933,000032967,0000
NOKNorveç Kronu31918,000031951,0000
JPYJapon Yeni2298,00002302,0000
KWDKuveyt Dinarı1116053,00001119941,0000
ZARGüney Afrika Randı1964,000019658,0000
BHDBahreyn Dinarı908886,0000909942,0000
LYDLibya Dinarı71644,000071728,0000
SARSuudi Arabistan Riyali91239,000091417,0000
IQDIrak Dinarı261,0000262,0000
ILSİsrail Şekeli90956,000091062,0000
IRRİran Riyali8,00008,0000
INRHindistan Rupisi4074,00004079,0000
MXNMeksika Pesosu17755,000017776,0000
HUFMacar Forinti933,0000934,0000
NZDYeni Zelanda Doları208759,0000209002,0000
BRLBrezilya Reali61013,000061084,0000
IDREndonezya Rupiahi22,000022,0000
CZKÇek Korunası14789,000014806,0000
PLNPolonya Zlotisi87218,00008732,0000
RONRomanya Leyi75276,000075348,0000
CNYÇin Yuanı48401,000048419,0000
ARSArjantin Pesosu351,0000352,0000
ALLArnavutluk Leki3799,00003804,0000
AZNAzerbaycan Manatı201489,0000201724,0000
BAMBosna-Hersek Markı191766,0000191989,0000
CLPŞili Pesosu37,000037,0000
COPKolombiya Pesosu81,000082,0000
CRCKostarika Kolonu664,0000665,0000
DZDCezayir Dinarı2574,00002577,0000
EGPMısır Lirası7053,00007062,0000
HKDHong Kong Doları44096,000044147,0000
ISKİzlanda Kronası2506,00002509,0000
JODÜrdün Dinarı483324,0000483886,0000
KRWGüney Kore Wonu252,0000253,0000
KZTKazak Tengesi708,0000709,0000
LBPLübnan Lirası4,00004,0000
LKRSri Lanka Rupisi117,00001171,0000
MADFas Dirhemi3491,000034951,0000
MDLMoldovya Leusu19476,000019499,0000
MKDMakedon Dinarı6097,00006104,0000
MYRMalezya Ringgiti79761,000079853,0000
OMRUmman Riyali889786,000089082,0000
PENPeru İnti91562,000091668,0000
PHPFilipinler Pesosu5961,00005968,0000
PKRPakistan Rupisi1226,0000124,0000
QARKatar Riyali92308,000095851,0000
RSDSırbistan Dinarı3202,00003209,0000
SGDSingapur Doları262276,000026258,0000
SYPSuriye Lirası26,000026,0000
THBTayland Bahtı10337,000010349,0000
TWDYeni Tayvan Doları10648,00001066,0000
UAHUkrayna Grivnası8305,00008314,0000
UYUUruguay Pesosu8197,00008206,0000
GELGürcistan Larisi126163,0000126309,0000
TNDTunus Dinarı111393,0000111522,0000
BGNBulgar Levası191073,0000192287,0000