1 Sterlin Kaç TL / Sterlin Alış, Satış Fiyatı
Sterlin Ne Kadar, Kaç TL?
GBP
|Sembol
|Döviz
|Alış
|Satış
|USD
|Dolar
|342532,0000
|34293,0000
|EUR
|Euro
|374856,0000
|37497,0000
|GBP
|Sterlin
|44804,0000
|448237,0000
|CHF
|İsviçre Frangı
|399061,0000
|399482,0000
|CAD
|Kanada Doları
|248572,0000
|248915,0000
|RUB
|Rus Rublesi
|3528,0000
|3594,0000
|AED
|BAE Dirhemi
|93269,0000
|9336,0000
|AUD
|Avustralya Doları
|230627,0000
|230998,0000
|DKK
|Danimarka Kronu
|50162,0000
|50209,0000
|SEK
|İsveç Kronu
|32933,0000
|32967,0000
|NOK
|Norveç Kronu
|31918,0000
|31951,0000
|JPY
|Japon Yeni
|2298,0000
|2302,0000
|KWD
|Kuveyt Dinarı
|1116053,0000
|1119941,0000
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1964,0000
|19658,0000
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|908886,0000
|909942,0000
|LYD
|Libya Dinarı
|71644,0000
|71728,0000
|SAR
|Suudi Arabistan Riyali
|91239,0000
|91417,0000
|IQD
|Irak Dinarı
|261,0000
|262,0000
|ILS
|İsrail Şekeli
|90956,0000
|91062,0000
|IRR
|İran Riyali
|8,0000
|8,0000
|INR
|Hindistan Rupisi
|4074,0000
|4079,0000
|MXN
|Meksika Pesosu
|17755,0000
|17776,0000
|HUF
|Macar Forinti
|933,0000
|934,0000
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|208759,0000
|209002,0000
|BRL
|Brezilya Reali
|61013,0000
|61084,0000
|IDR
|Endonezya Rupiahi
|22,0000
|22,0000
|CZK
|Çek Korunası
|14789,0000
|14806,0000
|PLN
|Polonya Zlotisi
|87218,0000
|8732,0000
|RON
|Romanya Leyi
|75276,0000
|75348,0000
|CNY
|Çin Yuanı
|48401,0000
|48419,0000
|ARS
|Arjantin Pesosu
|351,0000
|352,0000
|ALL
|Arnavutluk Leki
|3799,0000
|3804,0000
|AZN
|Azerbaycan Manatı
|201489,0000
|201724,0000
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|191766,0000
|191989,0000
|CLP
|Şili Pesosu
|37,0000
|37,0000
|COP
|Kolombiya Pesosu
|81,0000
|82,0000
|CRC
|Kostarika Kolonu
|664,0000
|665,0000
|DZD
|Cezayir Dinarı
|2574,0000
|2577,0000
|EGP
|Mısır Lirası
|7053,0000
|7062,0000
|HKD
|Hong Kong Doları
|44096,0000
|44147,0000
|ISK
|İzlanda Kronası
|2506,0000
|2509,0000
|JOD
|Ürdün Dinarı
|483324,0000
|483886,0000
|KRW
|Güney Kore Wonu
|252,0000
|253,0000
|KZT
|Kazak Tengesi
|708,0000
|709,0000
|LBP
|Lübnan Lirası
|4,0000
|4,0000
|LKR
|Sri Lanka Rupisi
|117,0000
|1171,0000
|MAD
|Fas Dirhemi
|3491,0000
|34951,0000
|MDL
|Moldovya Leusu
|19476,0000
|19499,0000
|MKD
|Makedon Dinarı
|6097,0000
|6104,0000
|MYR
|Malezya Ringgiti
|79761,0000
|79853,0000
|OMR
|Umman Riyali
|889786,0000
|89082,0000
|PEN
|Peru İnti
|91562,0000
|91668,0000
|PHP
|Filipinler Pesosu
|5961,0000
|5968,0000
|PKR
|Pakistan Rupisi
|1226,0000
|124,0000
|QAR
|Katar Riyali
|92308,0000
|95851,0000
|RSD
|Sırbistan Dinarı
|3202,0000
|3209,0000
|SGD
|Singapur Doları
|262276,0000
|26258,0000
|SYP
|Suriye Lirası
|26,0000
|26,0000
|THB
|Tayland Bahtı
|10337,0000
|10349,0000
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|10648,0000
|1066,0000
|UAH
|Ukrayna Grivnası
|8305,0000
|8314,0000
|UYU
|Uruguay Pesosu
|8197,0000
|8206,0000
|GEL
|Gürcistan Larisi
|126163,0000
|126309,0000
|TND
|Tunus Dinarı
|111393,0000
|111522,0000
|BGN
|Bulgar Levası
|191073,0000
|192287,0000