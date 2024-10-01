5000 Sterlin Kaç TL / Sterlin Alış, Satış Fiyatı
Sterlin Ne Kadar, Kaç TL?
GBP
|Sembol
|Döviz
|Alış
|Satış
|USD
|Dolar
|34263,0000
|342678,0000
|EUR
|Euro
|37422,0000
|374319,0000
|GBP
|Sterlin
|447312,0000
|44744,0000
|CHF
|İsviçre Frangı
|396736,0000
|39694,0000
|CAD
|Kanada Doları
|248373,0000
|248479,0000
|RUB
|Rus Rublesi
|3584,0000
|3585,0000
|AED
|BAE Dirhemi
|9327,0000
|93307,0000
|AUD
|Avustralya Doları
|230417,0000
|230516,0000
|DKK
|Danimarka Kronu
|50109,0000
|50125,0000
|SEK
|İsveç Kronu
|32857,0000
|32872,0000
|NOK
|Norveç Kronu
|31787,0000
|31827,0000
|JPY
|Japon Yeni
|2286,0000
|2291,0000
|KWD
|Kuveyt Dinarı
|1115201,0000
|1119062,0000
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|19511,0000
|19525,0000
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|908956,0000
|909118,0000
|LYD
|Libya Dinarı
|71663,0000
|71676,0000
|SAR
|Suudi Arabistan Riyali
|91146,0000
|91368,0000
|IQD
|Irak Dinarı
|261,0000
|262,0000
|ILS
|İsrail Şekeli
|9113,0000
|91146,0000
|IRR
|İran Riyali
|8,0000
|8,0000
|INR
|Hindistan Rupisi
|4077,0000
|4078,0000
|MXN
|Meksika Pesosu
|17708,0000
|17712,0000
|HUF
|Macar Forinti
|933,0000
|933,0000
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|208776,0000
|208813,0000
|BRL
|Brezilya Reali
|61162,0000
|61173,0000
|IDR
|Endonezya Rupiahi
|22,0000
|22,0000
|CZK
|Çek Korunası
|1481,0000
|14813,0000
|PLN
|Polonya Zlotisi
|87119,0000
|87135,0000
|RON
|Romanya Leyi
|75119,0000
|75218,0000
|CNY
|Çin Yuanı
|48354,0000
|48378,0000
|ARS
|Arjantin Pesosu
|35,0000
|35,0000
|ALL
|Arnavutluk Leki
|3788,0000
|3789,0000
|AZN
|Azerbaycan Manatı
|201542,0000
|201578,0000
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|191302,0000
|191336,0000
|CLP
|Şili Pesosu
|37,0000
|37,0000
|COP
|Kolombiya Pesosu
|81,0000
|81,0000
|CRC
|Kostarika Kolonu
|662,0000
|662,0000
|DZD
|Cezayir Dinarı
|2573,0000
|2573,0000
|EGP
|Mısır Lirası
|705,0000
|7051,0000
|HKD
|Hong Kong Doları
|44138,0000
|44146,0000
|ISK
|İzlanda Kronası
|2504,0000
|2505,0000
|JOD
|Ürdün Dinarı
|483451,0000
|483537,0000
|KRW
|Güney Kore Wonu
|252,0000
|252,0000
|KZT
|Kazak Tengesi
|706,0000
|706,0000
|LBP
|Lübnan Lirası
|4,0000
|4,0000
|LKR
|Sri Lanka Rupisi
|1169,0000
|1169,0000
|MAD
|Fas Dirhemi
|34823,0000
|34829,0000
|MDL
|Moldovya Leusu
|19392,0000
|19396,0000
|MKD
|Makedon Dinarı
|6079,0000
|608,0000
|MYR
|Malezya Ringgiti
|79774,0000
|79788,0000
|OMR
|Umman Riyali
|889974,0000
|890132,0000
|PEN
|Peru İnti
|91979,0000
|91995,0000
|PHP
|Filipinler Pesosu
|5964,0000
|5965,0000
|PKR
|Pakistan Rupisi
|1227,0000
|124,0000
|QAR
|Katar Riyali
|92251,0000
|9577,0000
|RSD
|Sırbistan Dinarı
|3194,0000
|3203,0000
|SGD
|Singapur Doları
|261963,0000
|26201,0000
|SYP
|Suriye Lirası
|26,0000
|26,0000
|THB
|Tayland Bahtı
|10294,0000
|10296,0000
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1064,0000
|10642,0000
|UAH
|Ukrayna Grivnası
|8306,0000
|8307,0000
|UYU
|Uruguay Pesosu
|8207,0000
|8208,0000
|GEL
|Gürcistan Larisi
|126196,0000
|126218,0000
|TND
|Tunus Dinarı
|111313,0000
|111333,0000
|BGN
|Bulgar Levası
|190568,0000
|192124,0000