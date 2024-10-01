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20 Irak Dinarı Kaç TL / Irak Dinarı Alış, Satış Fiyatı

Irak Dinarı Ne Kadar, Kaç TL?
IQD
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:
SembolDövizAlışSatış
USDDolar34259,0000342655,0000
EUREuro374022,0000374105,0000
GBPSterlin447366,0000447481,0000
CHFİsviçre Frangı39662,0000396855,0000
CADKanada Doları248308,0000248409,0000
RUBRus Rublesi3584,00003585,0000
AEDBAE Dirhemi9326,000093303,0000
AUDAvustralya Doları230255,0000230435,0000
DKKDanimarka Kronu50085,000050108,0000
SEKİsveç Kronu3283,000032848,0000
NOKNorveç Kronu31754,000031773,0000
JPYJapon Yeni2286,0000229,0000
KWDKuveyt Dinarı111506,00001118897,0000
ZARGüney Afrika Randı19498,000019509,0000
BHDBahreyn Dinarı908847,000090902,0000
LYDLibya Dinarı71657,00007167,0000
SARSuudi Arabistan Riyali91128,000091365,0000
IQDIrak Dinarı261,0000262,0000
ILSİsrail Şekeli91097,000091115,0000
IRRİran Riyali8,00008,0000
INRHindistan Rupisi4076,00004077,0000
MXNMeksika Pesosu17703,000017706,0000
HUFMacar Forinti932,0000932,0000
NZDYeni Zelanda Doları208591,0000208631,0000
BRLBrezilya Reali61107,000061119,0000
IDREndonezya Rupiahi22,000022,0000
CZKÇek Korunası14798,000014801,0000
PLNPolonya Zlotisi87067,000087083,0000
RONRomanya Leyi75107,000075186,0000
CNYÇin Yuanı4835,000048375,0000
ARSArjantin Pesosu35,000035,0000
ALLArnavutluk Leki3788,00003789,0000
AZNAzerbaycan Manatı201524,0000201562,0000
BAMBosna-Hersek Markı191284,000019132,0000
CLPŞili Pesosu369,0000369,0000
COPKolombiya Pesosu81,000081,0000
CRCKostarika Kolonu662,0000662,0000
DZDCezayir Dinarı2577,00002578,0000
EGPMısır Lirası7049,0000705,0000
HKDHong Kong Doları44132,000044141,0000
ISKİzlanda Kronası2503,00002503,0000
JODÜrdün Dinarı483406,0000483498,0000
KRWGüney Kore Wonu252,0000252,0000
KZTKazak Tengesi705,0000706,0000
LBPLübnan Lirası4,00004,0000
LKRSri Lanka Rupisi1169,00001169,0000
MADFas Dirhemi34828,000034835,0000
MDLMoldovya Leusu1939,000019394,0000
MKDMakedon Dinarı6076,00006078,0000
MYRMalezya Ringgiti79767,000079782,0000
OMRUmman Riyali88989,0000890059,0000
PENPeru İnti9197,000091988,0000
PHPFilipinler Pesosu5962,00005964,0000
PKRPakistan Rupisi1227,0000124,0000
QARKatar Riyali90761,00009743,0000
RSDSırbistan Dinarı3193,00003201,0000
SGDSingapur Doları261899,0000261949,0000
SYPSuriye Lirası26,000026,0000
THBTayland Bahtı10296,000010298,0000
TWDYeni Tayvan Doları10639,000010641,0000
UAHUkrayna Grivnası8304,00008305,0000
UYUUruguay Pesosu8206,00008207,0000
GELGürcistan Larisi126184,0000126208,0000
TNDTunus Dinarı111303,0000111324,0000
BGNBulgar Levası190499,0000192022,0000