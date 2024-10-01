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100 Fas Dirhemi Kaç TL / Fas Dirhemi Alış, Satış Fiyatı

Fas Dirhemi Ne Kadar, Kaç TL?
MAD
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:
SembolDövizAlışSatış
USDDolar34263,0000342678,0000
EUREuro37422,0000374319,0000
GBPSterlin447312,000044744,0000
CHFİsviçre Frangı396736,000039694,0000
CADKanada Doları248373,0000248479,0000
RUBRus Rublesi3584,00003585,0000
AEDBAE Dirhemi9327,000093307,0000
AUDAvustralya Doları230417,0000230516,0000
DKKDanimarka Kronu50109,000050125,0000
SEKİsveç Kronu32857,000032872,0000
NOKNorveç Kronu31787,000031827,0000
JPYJapon Yeni2286,00002291,0000
KWDKuveyt Dinarı1115201,00001119062,0000
ZARGüney Afrika Randı19511,000019525,0000
BHDBahreyn Dinarı908956,0000909118,0000
LYDLibya Dinarı71663,000071676,0000
SARSuudi Arabistan Riyali91146,000091368,0000
IQDIrak Dinarı261,0000262,0000
ILSİsrail Şekeli9113,000091146,0000
IRRİran Riyali8,00008,0000
INRHindistan Rupisi4077,00004078,0000
MXNMeksika Pesosu17708,000017712,0000
HUFMacar Forinti933,0000933,0000
NZDYeni Zelanda Doları208776,0000208813,0000
BRLBrezilya Reali61162,000061173,0000
IDREndonezya Rupiahi22,000022,0000
CZKÇek Korunası1481,000014813,0000
PLNPolonya Zlotisi87119,000087135,0000
RONRomanya Leyi75119,000075218,0000
CNYÇin Yuanı48354,000048378,0000
ARSArjantin Pesosu35,000035,0000
ALLArnavutluk Leki3788,00003789,0000
AZNAzerbaycan Manatı201542,0000201578,0000
BAMBosna-Hersek Markı191302,0000191336,0000
CLPŞili Pesosu37,000037,0000
COPKolombiya Pesosu81,000081,0000
CRCKostarika Kolonu662,0000662,0000
DZDCezayir Dinarı2573,00002573,0000
EGPMısır Lirası705,00007051,0000
HKDHong Kong Doları44138,000044146,0000
ISKİzlanda Kronası2504,00002505,0000
JODÜrdün Dinarı483451,0000483537,0000
KRWGüney Kore Wonu252,0000252,0000
KZTKazak Tengesi706,0000706,0000
LBPLübnan Lirası4,00004,0000
LKRSri Lanka Rupisi1169,00001169,0000
MADFas Dirhemi34823,000034829,0000
MDLMoldovya Leusu19392,000019396,0000
MKDMakedon Dinarı6079,0000608,0000
MYRMalezya Ringgiti79774,000079788,0000
OMRUmman Riyali889974,0000890132,0000
PENPeru İnti91979,000091995,0000
PHPFilipinler Pesosu5964,00005965,0000
PKRPakistan Rupisi1227,0000124,0000
QARKatar Riyali92251,00009577,0000
RSDSırbistan Dinarı3194,00003203,0000
SGDSingapur Doları261963,000026201,0000
SYPSuriye Lirası26,000026,0000
THBTayland Bahtı10294,000010296,0000
TWDYeni Tayvan Doları1064,000010642,0000
UAHUkrayna Grivnası8306,00008307,0000
UYUUruguay Pesosu8207,00008208,0000
GELGürcistan Larisi126196,0000126218,0000
TNDTunus Dinarı111313,0000111333,0000
BGNBulgar Levası190568,0000192124,0000