1 Peru İnti Kaç TL / Peru İnti Alış, Satış Fiyatı
Peru İnti Ne Kadar, Kaç TL?
PEN
|Sembol
|Döviz
|Alış
|Satış
|USD
|Dolar
|34,2507
|34,2964
|EUR
|Euro
|37,3635
|37,4171
|GBP
|Sterlin
|44,7341
|44,8355
|CHF
|İsviçre Frangı
|39,6925
|39,7686
|CAD
|Kanada Doları
|24,8229
|24,8651
|RUB
|Rus Rublesi
|0,3583
|0,3588
|AED
|BAE Dirhemi
|9,3240
|9,3382
|AUD
|Avustralya Doları
|23,0267
|23,0678
|DKK
|Danimarka Kronu
|5,0068
|5,0156
|SEK
|İsveç Kronu
|3,2823
|3,2942
|NOK
|Norveç Kronu
|3,1661
|3,1816
|JPY
|Japon Yeni
|22,8200
|22,9900
|KWD
|Kuveyt Dinarı
|111,4633
|111,9132
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1,9470
|1,9558
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|90,8627
|90,9840
|LYD
|Libya Dinarı
|7,1639
|7,1735
|SAR
|Suudi Arabistan Riyali
|9,1117
|9,1435
|IQD
|Irak Dinarı
|0,0261
|0,0262
|ILS
|İsrail Şekeli
|9,0993
|9,1114
|IRR
|İran Riyali
|0,0008
|0,0008
|INR
|Hindistan Rupisi
|0,4074
|0,4080
|MXN
|Meksika Pesosu
|1,7679
|1,7702
|HUF
|Macar Forinti
|0,0933
|0,0934
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|20,8744
|20,9022
|BRL
|Brezilya Reali
|6,1200
|6,1282
|IDR
|Endonezya Rupiahi
|0,0022
|0,0022
|CZK
|Çek Korunası
|1,4796
|1,4815
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8,7092
|8,7208
|RON
|Romanya Leyi
|7,5042
|7,5268
|CNY
|Çin Yuanı
|4,8312
|4,8380
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0,0350
|0,0350
|ALL
|Arnavutluk Leki
|0,3787
|0,3792
|AZN
|Azerbaycan Manatı
|20,1475
|20,1744
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|19,1238
|19,1493
|CLP
|Şili Pesosu
|0,0369
|0,0370
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0,0081
|0,0081
|CRC
|Kostarika Kolonu
|0,0662
|0,0663
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0,2564
|0,2567
|EGP
|Mısır Lirası
|0,7048
|0,7057
|HKD
|Hong Kong Doları
|4,4120
|4,4179
|ISK
|İzlanda Kronası
|0,2502
|0,2506
|JOD
|Ürdün Dinarı
|48,3289
|48,3934
|KRW
|Güney Kore Wonu
|0,0252
|0,0253
|KZT
|Kazak Tengesi
|0,0705
|0,0706
|LBP
|Lübnan Lirası
|0,0004
|0,0004
|LKR
|Sri Lanka Rupisi
|0,1169
|0,1170
|MAD
|Fas Dirhemi
|3,4808
|3,4854
|MDL
|Moldovya Leusu
|1,9386
|1,9412
|MKD
|Makedon Dinarı
|0,6074
|0,6082
|MYR
|Malezya Ringgiti
|7,9747
|7,9854
|OMR
|Umman Riyali
|88,9721
|89,0908
|PEN
|Peru İnti
|9,1948
|9,2071
|PHP
|Filipinler Pesosu
|0,5962
|0,5970
|PKR
|Pakistan Rupisi
|0,1226
|0,1241
|QAR
|Katar Riyali
|9,0634
|9,7624
|RSD
|Sırbistan Dinarı
|0,3193
|0,3203
|SGD
|Singapur Doları
|26,1795
|26,2145
|SYP
|Suriye Lirası
|0,0026
|0,0026
|THB
|Tayland Bahtı
|1,0292
|1,0306
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1,0647
|1,0661
|UAH
|Ukrayna Grivnası
|0,8302
|0,8313
|UYU
|Uruguay Pesosu
|0,8204
|0,8215
|GEL
|Gürcistan Larisi
|12,6154
|12,6322
|TND
|Tunus Dinarı
|11,1276
|11,1424
|BGN
|Bulgar Levası
|19,0488
|19,1860