Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

1 Peru İnti Kaç TL / Peru İnti Alış, Satış Fiyatı

Peru İnti Ne Kadar, Kaç TL?
PEN
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:
SembolDövizAlışSatış
USDDolar34,250734,2964
EUREuro37,363537,4171
GBPSterlin44,734144,8355
CHFİsviçre Frangı39,692539,7686
CADKanada Doları24,822924,8651
RUBRus Rublesi0,35830,3588
AEDBAE Dirhemi9,32409,3382
AUDAvustralya Doları23,026723,0678
DKKDanimarka Kronu5,00685,0156
SEKİsveç Kronu3,28233,2942
NOKNorveç Kronu3,16613,1816
JPYJapon Yeni22,820022,9900
KWDKuveyt Dinarı111,4633111,9132
ZARGüney Afrika Randı1,94701,9558
BHDBahreyn Dinarı90,862790,9840
LYDLibya Dinarı7,16397,1735
SARSuudi Arabistan Riyali9,11179,1435
IQDIrak Dinarı0,02610,0262
ILSİsrail Şekeli9,09939,1114
IRRİran Riyali0,00080,0008
INRHindistan Rupisi0,40740,4080
MXNMeksika Pesosu1,76791,7702
HUFMacar Forinti0,09330,0934
NZDYeni Zelanda Doları20,874420,9022
BRLBrezilya Reali6,12006,1282
IDREndonezya Rupiahi0,00220,0022
CZKÇek Korunası1,47961,4815
PLNPolonya Zlotisi8,70928,7208
RONRomanya Leyi7,50427,5268
CNYÇin Yuanı4,83124,8380
ARSArjantin Pesosu0,03500,0350
ALLArnavutluk Leki0,37870,3792
AZNAzerbaycan Manatı20,147520,1744
BAMBosna-Hersek Markı19,123819,1493
CLPŞili Pesosu0,03690,0370
COPKolombiya Pesosu0,00810,0081
CRCKostarika Kolonu0,06620,0663
DZDCezayir Dinarı0,25640,2567
EGPMısır Lirası0,70480,7057
HKDHong Kong Doları4,41204,4179
ISKİzlanda Kronası0,25020,2506
JODÜrdün Dinarı48,328948,3934
KRWGüney Kore Wonu0,02520,0253
KZTKazak Tengesi0,07050,0706
LBPLübnan Lirası0,00040,0004
LKRSri Lanka Rupisi0,11690,1170
MADFas Dirhemi3,48083,4854
MDLMoldovya Leusu1,93861,9412
MKDMakedon Dinarı0,60740,6082
MYRMalezya Ringgiti7,97477,9854
OMRUmman Riyali88,972189,0908
PENPeru İnti9,19489,2071
PHPFilipinler Pesosu0,59620,5970
PKRPakistan Rupisi0,12260,1241
QARKatar Riyali9,06349,7624
RSDSırbistan Dinarı0,31930,3203
SGDSingapur Doları26,179526,2145
SYPSuriye Lirası0,00260,0026
THBTayland Bahtı1,02921,0306
TWDYeni Tayvan Doları1,06471,0661
UAHUkrayna Grivnası0,83020,8313
UYUUruguay Pesosu0,82040,8215
GELGürcistan Larisi12,615412,6322
TNDTunus Dinarı11,127611,1424
BGNBulgar Levası19,048819,1860