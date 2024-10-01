10 Peru İnti Kaç TL / Peru İnti Alış, Satış Fiyatı
Peru İnti Ne Kadar, Kaç TL?
PEN
|Sembol
|Döviz
|Alış
|Satış
|USD
|Dolar
|342621,0000
|342777,0000
|EUR
|Euro
|373745,0000
|373928,0000
|GBP
|Sterlin
|447267,0000
|447628,0000
|CHF
|İsviçre Frangı
|396853,0000
|397228,0000
|CAD
|Kanada Doları
|248297,0000
|248515,0000
|RUB
|Rus Rublesi
|3584,0000
|3585,0000
|AED
|BAE Dirhemi
|93269,0000
|93324,0000
|AUD
|Avustralya Doları
|230245,0000
|2305,0000
|DKK
|Danimarka Kronu
|50053,0000
|50097,0000
|SEK
|İsveç Kronu
|32838,0000
|32885,0000
|NOK
|Norveç Kronu
|31752,0000
|31793,0000
|JPY
|Japon Yeni
|2286,0000
|2291,0000
|KWD
|Kuveyt Dinarı
|1115175,0000
|1119365,0000
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|19477,0000
|19496,0000
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|90894,0000
|909137,0000
|LYD
|Libya Dinarı
|71662,0000
|71677,0000
|SAR
|Suudi Arabistan Riyali
|91132,0000
|91379,0000
|IQD
|Irak Dinarı
|261,0000
|262,0000
|ILS
|İsrail Şekeli
|90904,0000
|90923,0000
|IRR
|İran Riyali
|8,0000
|8,0000
|INR
|Hindistan Rupisi
|4075,0000
|4076,0000
|MXN
|Meksika Pesosu
|17722,0000
|17726,0000
|HUF
|Macar Forinti
|932,0000
|932,0000
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|208607,0000
|208652,0000
|BRL
|Brezilya Reali
|61404,0000
|61417,0000
|IDR
|Endonezya Rupiahi
|22,0000
|22,0000
|CZK
|Çek Korunası
|14787,0000
|1479,0000
|PLN
|Polonya Zlotisi
|86974,0000
|86993,0000
|RON
|Romanya Leyi
|75043,0000
|75173,0000
|CNY
|Çin Yuanı
|48338,0000
|48375,0000
|ARS
|Arjantin Pesosu
|35,0000
|35,0000
|ALL
|Arnavutluk Leki
|3788,0000
|3789,0000
|AZN
|Azerbaycan Manatı
|201539,0000
|201582,0000
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|191299,0000
|19134,0000
|CLP
|Şili Pesosu
|369,0000
|369,0000
|COP
|Kolombiya Pesosu
|81,0000
|81,0000
|CRC
|Kostarika Kolonu
|662,0000
|662,0000
|DZD
|Cezayir Dinarı
|2564,0000
|2565,0000
|EGP
|Mısır Lirası
|705,0000
|7052,0000
|HKD
|Hong Kong Doları
|44128,0000
|44137,0000
|ISK
|İzlanda Kronası
|2502,0000
|2502,0000
|JOD
|Ürdün Dinarı
|483443,0000
|483547,0000
|KRW
|Güney Kore Wonu
|252,0000
|252,0000
|KZT
|Kazak Tengesi
|706,0000
|706,0000
|LBP
|Lübnan Lirası
|4,0000
|4,0000
|LKR
|Sri Lanka Rupisi
|1169,0000
|1169,0000
|MAD
|Fas Dirhemi
|34816,0000
|34823,0000
|MDL
|Moldovya Leusu
|19392,0000
|19396,0000
|MKD
|Makedon Dinarı
|6073,0000
|6074,0000
|MYR
|Malezya Ringgiti
|79773,0000
|7979,0000
|OMR
|Umman Riyali
|890004,0000
|890196,0000
|PEN
|Peru İnti
|91977,0000
|91997,0000
|PHP
|Filipinler Pesosu
|5964,0000
|5966,0000
|PKR
|Pakistan Rupisi
|1227,0000
|124,0000
|QAR
|Katar Riyali
|90966,0000
|97193,0000
|RSD
|Sırbistan Dinarı
|319,0000
|3201,0000
|SGD
|Singapur Doları
|261839,0000
|261895,0000
|SYP
|Suriye Lirası
|26,0000
|26,0000
|THB
|Tayland Bahtı
|10294,0000
|10296,0000
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|10634,0000
|10636,0000
|UAH
|Ukrayna Grivnası
|83,0000
|8302,0000
|UYU
|Uruguay Pesosu
|8206,0000
|8208,0000
|GEL
|Gürcistan Larisi
|126194,0000
|126221,0000
|TND
|Tunus Dinarı
|111311,0000
|111335,0000
|BGN
|Bulgar Levası
|190368,0000
|191983,0000