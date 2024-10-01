Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

10 Peru İnti Kaç TL / Peru İnti Alış, Satış Fiyatı

Peru İnti Ne Kadar, Kaç TL?
PEN
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:
SembolDövizAlışSatış
USDDolar342621,0000342777,0000
EUREuro373745,0000373928,0000
GBPSterlin447267,0000447628,0000
CHFİsviçre Frangı396853,0000397228,0000
CADKanada Doları248297,0000248515,0000
RUBRus Rublesi3584,00003585,0000
AEDBAE Dirhemi93269,000093324,0000
AUDAvustralya Doları230245,00002305,0000
DKKDanimarka Kronu50053,000050097,0000
SEKİsveç Kronu32838,000032885,0000
NOKNorveç Kronu31752,000031793,0000
JPYJapon Yeni2286,00002291,0000
KWDKuveyt Dinarı1115175,00001119365,0000
ZARGüney Afrika Randı19477,000019496,0000
BHDBahreyn Dinarı90894,0000909137,0000
LYDLibya Dinarı71662,000071677,0000
SARSuudi Arabistan Riyali91132,000091379,0000
IQDIrak Dinarı261,0000262,0000
ILSİsrail Şekeli90904,000090923,0000
IRRİran Riyali8,00008,0000
INRHindistan Rupisi4075,00004076,0000
MXNMeksika Pesosu17722,000017726,0000
HUFMacar Forinti932,0000932,0000
NZDYeni Zelanda Doları208607,0000208652,0000
BRLBrezilya Reali61404,000061417,0000
IDREndonezya Rupiahi22,000022,0000
CZKÇek Korunası14787,00001479,0000
PLNPolonya Zlotisi86974,000086993,0000
RONRomanya Leyi75043,000075173,0000
CNYÇin Yuanı48338,000048375,0000
ARSArjantin Pesosu35,000035,0000
ALLArnavutluk Leki3788,00003789,0000
AZNAzerbaycan Manatı201539,0000201582,0000
BAMBosna-Hersek Markı191299,000019134,0000
CLPŞili Pesosu369,0000369,0000
COPKolombiya Pesosu81,000081,0000
CRCKostarika Kolonu662,0000662,0000
DZDCezayir Dinarı2564,00002565,0000
EGPMısır Lirası705,00007052,0000
HKDHong Kong Doları44128,000044137,0000
ISKİzlanda Kronası2502,00002502,0000
JODÜrdün Dinarı483443,0000483547,0000
KRWGüney Kore Wonu252,0000252,0000
KZTKazak Tengesi706,0000706,0000
LBPLübnan Lirası4,00004,0000
LKRSri Lanka Rupisi1169,00001169,0000
MADFas Dirhemi34816,000034823,0000
MDLMoldovya Leusu19392,000019396,0000
MKDMakedon Dinarı6073,00006074,0000
MYRMalezya Ringgiti79773,00007979,0000
OMRUmman Riyali890004,0000890196,0000
PENPeru İnti91977,000091997,0000
PHPFilipinler Pesosu5964,00005966,0000
PKRPakistan Rupisi1227,0000124,0000
QARKatar Riyali90966,000097193,0000
RSDSırbistan Dinarı319,00003201,0000
SGDSingapur Doları261839,0000261895,0000
SYPSuriye Lirası26,000026,0000
THBTayland Bahtı10294,000010296,0000
TWDYeni Tayvan Doları10634,000010636,0000
UAHUkrayna Grivnası83,00008302,0000
UYUUruguay Pesosu8206,00008208,0000
GELGürcistan Larisi126194,0000126221,0000
TNDTunus Dinarı111311,0000111335,0000
BGNBulgar Levası190368,0000191983,0000