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100 Peru İnti Kaç TL / Peru İnti Alış, Satış Fiyatı

Peru İnti Ne Kadar, Kaç TL?
PEN
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:
SembolDövizAlışSatış
USDDolar342612,0000342788,0000
EUREuro373742,0000374093,0000
GBPSterlin447421,0000447953,0000
CHFİsviçre Frangı396811,0000397163,0000
CADKanada Doları248308,0000248506,0000
RUBRus Rublesi3583,00003585,0000
AEDBAE Dirhemi93268,000093334,0000
AUDAvustralya Doları230266,0000230458,0000
DKKDanimarka Kronu50058,000050094,0000
SEKİsveç Kronu32847,000032875,0000
NOKNorveç Kronu31764,00003179,0000
JPYJapon Yeni2286,00002292,0000
KWDKuveyt Dinarı1115175,00001119365,0000
ZARGüney Afrika Randı19477,000019496,0000
BHDBahreyn Dinarı90893,0000909397,0000
LYDLibya Dinarı71661,000071698,0000
SARSuudi Arabistan Riyali91154,000091353,0000
IQDIrak Dinarı261,0000262,0000
ILSİsrail Şekeli90891,000090937,0000
IRRİran Riyali8,00008,0000
INRHindistan Rupisi4075,00004078,0000
MXNMeksika Pesosu17719,000017728,0000
HUFMacar Forinti932,0000932,0000
NZDYeni Zelanda Doları208566,0000208674,0000
BRLBrezilya Reali61392,000061424,0000
IDREndonezya Rupiahi22,000022,0000
CZKÇek Korunası14783,000014791,0000
PLNPolonya Zlotisi86982,000087026,0000
RONRomanya Leyi75017,000075171,0000
CNYÇin Yuanı48338,000048375,0000
ARSArjantin Pesosu35,000035,0000
ALLArnavutluk Leki3788,0000379,0000
AZNAzerbaycan Manatı201536,000020164,0000
BAMBosna-Hersek Markı191296,0000191395,0000
CLPŞili Pesosu369,0000369,0000
COPKolombiya Pesosu81,000081,0000
CRCKostarika Kolonu662,0000662,0000
DZDCezayir Dinarı2564,00002566,0000
EGPMısır Lirası705,00007054,0000
HKDHong Kong Doları44127,00004415,0000
ISKİzlanda Kronası2502,00002503,0000
JODÜrdün Dinarı483437,0000483686,0000
KRWGüney Kore Wonu252,0000252,0000
KZTKazak Tengesi706,0000706,0000
LBPLübnan Lirası4,00004,0000
LKRSri Lanka Rupisi1169,0000117,0000
MADFas Dirhemi34814,000034832,0000
MDLMoldovya Leusu19392,000019402,0000
MKDMakedon Dinarı6073,00006076,0000
MYRMalezya Ringgiti79772,000079813,0000
OMRUmman Riyali889994,0000890451,0000
PENPeru İnti91976,000092024,0000
PHPFilipinler Pesosu5964,00005967,0000
PKRPakistan Rupisi1227,0000124,0000
QARKatar Riyali90654,000097547,0000
RSDSırbistan Dinarı3191,000032,0000
SGDSingapur Doları261836,000026197,0000
SYPSuriye Lirası26,000026,0000
THBTayland Bahtı10299,000010304,0000
TWDYeni Tayvan Doları10634,000010639,0000
UAHUkrayna Grivnası83,00008304,0000
UYUUruguay Pesosu8206,0000821,0000
GELGürcistan Larisi126192,0000126257,0000
TNDTunus Dinarı11131,0000111367,0000
BGNBulgar Levası190358,0000192019,0000