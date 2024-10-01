100 Filipinler Pesosu Kaç TL / Filipinler Pesosu Alış, Satış Fiyatı
Filipinler Pesosu Ne Kadar, Kaç TL?
PHP
|Sembol
|Döviz
|Alış
|Satış
|USD
|Dolar
|342549,0000
|342623,0000
|EUR
|Euro
|373812,0000
|374082,0000
|GBP
|Sterlin
|447401,0000
|447759,0000
|CHF
|İsviçre Frangı
|396882,0000
|397106,0000
|CAD
|Kanada Doları
|248302,0000
|248433,0000
|RUB
|Rus Rublesi
|3583,0000
|3584,0000
|AED
|BAE Dirhemi
|93251,0000
|93289,0000
|AUD
|Avustralya Doları
|230265,0000
|230438,0000
|DKK
|Danimarka Kronu
|50064,0000
|50092,0000
|SEK
|İsveç Kronu
|32843,0000
|32861,0000
|NOK
|Norveç Kronu
|3175,0000
|31768,0000
|JPY
|Japon Yeni
|2287,0000
|2292,0000
|KWD
|Kuveyt Dinarı
|1115208,0000
|1119144,0000
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1949,0000
|19502,0000
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|908821,0000
|909063,0000
|LYD
|Libya Dinarı
|71651,0000
|7167,0000
|SAR
|Suudi Arabistan Riyali
|91141,0000
|9134,0000
|IQD
|Irak Dinarı
|261,0000
|262,0000
|ILS
|İsrail Şekeli
|90815,0000
|90839,0000
|IRR
|İran Riyali
|8,0000
|8,0000
|INR
|Hindistan Rupisi
|4075,0000
|4076,0000
|MXN
|Meksika Pesosu
|17719,0000
|17724,0000
|HUF
|Macar Forinti
|932,0000
|932,0000
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|208625,0000
|20868,0000
|BRL
|Brezilya Reali
|61459,0000
|61476,0000
|IDR
|Endonezya Rupiahi
|22,0000
|22,0000
|CZK
|Çek Korunası
|14785,0000
|14789,0000
|PLN
|Polonya Zlotisi
|86989,0000
|87012,0000
|RON
|Romanya Leyi
|75041,0000
|75168,0000
|CNY
|Çin Yuanı
|48341,0000
|48371,0000
|ARS
|Arjantin Pesosu
|35,0000
|35,0000
|ALL
|Arnavutluk Leki
|3787,0000
|3788,0000
|AZN
|Azerbaycan Manatı
|201507,0000
|201561,0000
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|191269,0000
|191319,0000
|CLP
|Şili Pesosu
|369,0000
|369,0000
|COP
|Kolombiya Pesosu
|81,0000
|81,0000
|CRC
|Kostarika Kolonu
|662,0000
|662,0000
|DZD
|Cezayir Dinarı
|2568,0000
|2569,0000
|EGP
|Mısır Lirası
|7049,0000
|7051,0000
|HKD
|Hong Kong Doları
|44121,0000
|44132,0000
|ISK
|İzlanda Kronası
|2502,0000
|2503,0000
|JOD
|Ürdün Dinarı
|483367,0000
|483495,0000
|KRW
|Güney Kore Wonu
|252,0000
|252,0000
|KZT
|Kazak Tengesi
|705,0000
|706,0000
|LBP
|Lübnan Lirası
|4,0000
|4,0000
|LKR
|Sri Lanka Rupisi
|1169,0000
|1169,0000
|MAD
|Fas Dirhemi
|34803,0000
|34813,0000
|MDL
|Moldovya Leusu
|19389,0000
|19394,0000
|MKD
|Makedon Dinarı
|6071,0000
|6072,0000
|MYR
|Malezya Ringgiti
|7976,0000
|79781,0000
|OMR
|Umman Riyali
|889864,0000
|8901,0000
|PEN
|Peru İnti
|91963,0000
|91987,0000
|PHP
|Filipinler Pesosu
|5966,0000
|5967,0000
|PKR
|Pakistan Rupisi
|1227,0000
|124,0000
|QAR
|Katar Riyali
|90638,0000
|97529,0000
|RSD
|Sırbistan Dinarı
|3191,0000
|32,0000
|SGD
|Singapur Doları
|261817,0000
|261887,0000
|SYP
|Suriye Lirası
|26,0000
|26,0000
|THB
|Tayland Bahtı
|10298,0000
|103,0000
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|10642,0000
|10645,0000
|UAH
|Ukrayna Grivnası
|8301,0000
|8303,0000
|UYU
|Uruguay Pesosu
|8205,0000
|8207,0000
|GEL
|Gürcistan Larisi
|126174,0000
|126207,0000
|TND
|Tunus Dinarı
|111294,0000
|111323,0000
|BGN
|Bulgar Levası
|190392,0000
|192001,0000