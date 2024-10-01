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500 Filipinler Pesosu Kaç TL / Filipinler Pesosu Alış, Satış Fiyatı

Filipinler Pesosu Ne Kadar, Kaç TL?
PHP
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:
SembolDövizAlışSatış
USDDolar342549,0000342623,0000
EUREuro373812,0000374082,0000
GBPSterlin447401,0000447759,0000
CHFİsviçre Frangı396882,0000397106,0000
CADKanada Doları248302,0000248433,0000
RUBRus Rublesi3583,00003584,0000
AEDBAE Dirhemi93251,000093289,0000
AUDAvustralya Doları230265,0000230438,0000
DKKDanimarka Kronu50064,000050092,0000
SEKİsveç Kronu32843,000032861,0000
NOKNorveç Kronu3175,000031768,0000
JPYJapon Yeni2287,00002292,0000
KWDKuveyt Dinarı1115208,00001119144,0000
ZARGüney Afrika Randı1949,000019502,0000
BHDBahreyn Dinarı908821,0000909063,0000
LYDLibya Dinarı71651,00007167,0000
SARSuudi Arabistan Riyali91141,00009134,0000
IQDIrak Dinarı261,0000262,0000
ILSİsrail Şekeli90815,000090839,0000
IRRİran Riyali8,00008,0000
INRHindistan Rupisi4075,00004076,0000
MXNMeksika Pesosu17719,000017724,0000
HUFMacar Forinti932,0000932,0000
NZDYeni Zelanda Doları208625,000020868,0000
BRLBrezilya Reali61459,000061476,0000
IDREndonezya Rupiahi22,000022,0000
CZKÇek Korunası14785,000014789,0000
PLNPolonya Zlotisi86989,000087012,0000
RONRomanya Leyi75041,000075168,0000
CNYÇin Yuanı48341,000048371,0000
ARSArjantin Pesosu35,000035,0000
ALLArnavutluk Leki3787,00003788,0000
AZNAzerbaycan Manatı201507,0000201561,0000
BAMBosna-Hersek Markı191269,0000191319,0000
CLPŞili Pesosu369,0000369,0000
COPKolombiya Pesosu81,000081,0000
CRCKostarika Kolonu662,0000662,0000
DZDCezayir Dinarı2568,00002569,0000
EGPMısır Lirası7049,00007051,0000
HKDHong Kong Doları44121,000044132,0000
ISKİzlanda Kronası2502,00002503,0000
JODÜrdün Dinarı483367,0000483495,0000
KRWGüney Kore Wonu252,0000252,0000
KZTKazak Tengesi705,0000706,0000
LBPLübnan Lirası4,00004,0000
LKRSri Lanka Rupisi1169,00001169,0000
MADFas Dirhemi34803,000034813,0000
MDLMoldovya Leusu19389,000019394,0000
MKDMakedon Dinarı6071,00006072,0000
MYRMalezya Ringgiti7976,000079781,0000
OMRUmman Riyali889864,00008901,0000
PENPeru İnti91963,000091987,0000
PHPFilipinler Pesosu5966,00005967,0000
PKRPakistan Rupisi1227,0000124,0000
QARKatar Riyali90638,000097529,0000
RSDSırbistan Dinarı3191,000032,0000
SGDSingapur Doları261817,0000261887,0000
SYPSuriye Lirası26,000026,0000
THBTayland Bahtı10298,0000103,0000
TWDYeni Tayvan Doları10642,000010645,0000
UAHUkrayna Grivnası8301,00008303,0000
UYUUruguay Pesosu8205,00008207,0000
GELGürcistan Larisi126174,0000126207,0000
TNDTunus Dinarı111294,0000111323,0000
BGNBulgar Levası190392,0000192001,0000