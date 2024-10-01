1000 Sırbistan Dinarı Kaç TL / Sırbistan Dinarı Alış, Satış Fiyatı
Sırbistan Dinarı Ne Kadar, Kaç TL?
RSD
|Sembol
|Döviz
|Alış
|Satış
|USD
|Dolar
|342588,0000
|34269,0000
|EUR
|Euro
|373876,0000
|374066,0000
|GBP
|Sterlin
|447603,0000
|448159,0000
|CHF
|İsviçre Frangı
|396903,0000
|397279,0000
|CAD
|Kanada Doları
|248302,0000
|248447,0000
|RUB
|Rus Rublesi
|3584,0000
|3585,0000
|AED
|BAE Dirhemi
|93268,0000
|93325,0000
|AUD
|Avustralya Doları
|230266,0000
|230419,0000
|DKK
|Danimarka Kronu
|50067,0000
|50095,0000
|SEK
|İsveç Kronu
|32829,0000
|32866,0000
|NOK
|Norveç Kronu
|31746,0000
|3177,0000
|JPY
|Japon Yeni
|2286,0000
|2293,0000
|KWD
|Kuveyt Dinarı
|1115188,0000
|1119343,0000
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|19483,0000
|19503,0000
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|90889,0000
|909161,0000
|LYD
|Libya Dinarı
|71656,0000
|71677,0000
|SAR
|Suudi Arabistan Riyali
|9113,0000
|91394,0000
|IQD
|Irak Dinarı
|261,0000
|262,0000
|ILS
|İsrail Şekeli
|90817,0000
|90844,0000
|IRR
|İran Riyali
|8,0000
|8,0000
|INR
|Hindistan Rupisi
|4075,0000
|4076,0000
|MXN
|Meksika Pesosu
|17721,0000
|17727,0000
|HUF
|Macar Forinti
|932,0000
|932,0000
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|208603,0000
|208665,0000
|BRL
|Brezilya Reali
|61462,0000
|6148,0000
|IDR
|Endonezya Rupiahi
|22,0000
|22,0000
|CZK
|Çek Korunası
|14785,0000
|14789,0000
|PLN
|Polonya Zlotisi
|86995,0000
|87021,0000
|RON
|Romanya Leyi
|75066,0000
|75161,0000
|CNY
|Çin Yuanı
|48338,0000
|48375,0000
|ARS
|Arjantin Pesosu
|35,0000
|35,0000
|ALL
|Arnavutluk Leki
|3788,0000
|3789,0000
|AZN
|Azerbaycan Manatı
|201522,0000
|201582,0000
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|191283,0000
|19134,0000
|CLP
|Şili Pesosu
|369,0000
|369,0000
|COP
|Kolombiya Pesosu
|81,0000
|81,0000
|CRC
|Kostarika Kolonu
|662,0000
|662,0000
|DZD
|Cezayir Dinarı
|2564,0000
|2565,0000
|EGP
|Mısır Lirası
|7049,0000
|7051,0000
|HKD
|Hong Kong Doları
|44125,0000
|44138,0000
|ISK
|İzlanda Kronası
|2502,0000
|2503,0000
|JOD
|Ürdün Dinarı
|483403,0000
|483547,0000
|KRW
|Güney Kore Wonu
|252,0000
|252,0000
|KZT
|Kazak Tengesi
|705,0000
|706,0000
|LBP
|Lübnan Lirası
|4,0000
|4,0000
|LKR
|Sri Lanka Rupisi
|1169,0000
|1169,0000
|MAD
|Fas Dirhemi
|34796,0000
|34806,0000
|MDL
|Moldovya Leusu
|1939,0000
|19396,0000
|MKD
|Makedon Dinarı
|6071,0000
|6073,0000
|MYR
|Malezya Ringgiti
|79766,0000
|7979,0000
|OMR
|Umman Riyali
|889931,0000
|890196,0000
|PEN
|Peru İnti
|9197,0000
|91997,0000
|PHP
|Filipinler Pesosu
|5964,0000
|5966,0000
|PKR
|Pakistan Rupisi
|1227,0000
|124,0000
|QAR
|Katar Riyali
|90965,0000
|972,0000
|RSD
|Sırbistan Dinarı
|3191,0000
|32,0000
|SGD
|Singapur Doları
|261817,0000
|261895,0000
|SYP
|Suriye Lirası
|26,0000
|26,0000
|THB
|Tayland Bahtı
|10291,0000
|10294,0000
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|10633,0000
|10636,0000
|UAH
|Ukrayna Grivnası
|8301,0000
|8303,0000
|UYU
|Uruguay Pesosu
|8206,0000
|8208,0000
|GEL
|Gürcistan Larisi
|126183,0000
|126221,0000
|TND
|Tunus Dinarı
|111302,0000
|111335,0000
|BGN
|Bulgar Levası
|1904,0000
|191921,0000