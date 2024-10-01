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1000 Sırbistan Dinarı Kaç TL / Sırbistan Dinarı Alış, Satış Fiyatı

Sırbistan Dinarı Ne Kadar, Kaç TL?
RSD
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:
SembolDövizAlışSatış
USDDolar342588,000034269,0000
EUREuro373876,0000374066,0000
GBPSterlin447603,0000448159,0000
CHFİsviçre Frangı396903,0000397279,0000
CADKanada Doları248302,0000248447,0000
RUBRus Rublesi3584,00003585,0000
AEDBAE Dirhemi93268,000093325,0000
AUDAvustralya Doları230266,0000230419,0000
DKKDanimarka Kronu50067,000050095,0000
SEKİsveç Kronu32829,000032866,0000
NOKNorveç Kronu31746,00003177,0000
JPYJapon Yeni2286,00002293,0000
KWDKuveyt Dinarı1115188,00001119343,0000
ZARGüney Afrika Randı19483,000019503,0000
BHDBahreyn Dinarı90889,0000909161,0000
LYDLibya Dinarı71656,000071677,0000
SARSuudi Arabistan Riyali9113,000091394,0000
IQDIrak Dinarı261,0000262,0000
ILSİsrail Şekeli90817,000090844,0000
IRRİran Riyali8,00008,0000
INRHindistan Rupisi4075,00004076,0000
MXNMeksika Pesosu17721,000017727,0000
HUFMacar Forinti932,0000932,0000
NZDYeni Zelanda Doları208603,0000208665,0000
BRLBrezilya Reali61462,00006148,0000
IDREndonezya Rupiahi22,000022,0000
CZKÇek Korunası14785,000014789,0000
PLNPolonya Zlotisi86995,000087021,0000
RONRomanya Leyi75066,000075161,0000
CNYÇin Yuanı48338,000048375,0000
ARSArjantin Pesosu35,000035,0000
ALLArnavutluk Leki3788,00003789,0000
AZNAzerbaycan Manatı201522,0000201582,0000
BAMBosna-Hersek Markı191283,000019134,0000
CLPŞili Pesosu369,0000369,0000
COPKolombiya Pesosu81,000081,0000
CRCKostarika Kolonu662,0000662,0000
DZDCezayir Dinarı2564,00002565,0000
EGPMısır Lirası7049,00007051,0000
HKDHong Kong Doları44125,000044138,0000
ISKİzlanda Kronası2502,00002503,0000
JODÜrdün Dinarı483403,0000483547,0000
KRWGüney Kore Wonu252,0000252,0000
KZTKazak Tengesi705,0000706,0000
LBPLübnan Lirası4,00004,0000
LKRSri Lanka Rupisi1169,00001169,0000
MADFas Dirhemi34796,000034806,0000
MDLMoldovya Leusu1939,000019396,0000
MKDMakedon Dinarı6071,00006073,0000
MYRMalezya Ringgiti79766,00007979,0000
OMRUmman Riyali889931,0000890196,0000
PENPeru İnti9197,000091997,0000
PHPFilipinler Pesosu5964,00005966,0000
PKRPakistan Rupisi1227,0000124,0000
QARKatar Riyali90965,0000972,0000
RSDSırbistan Dinarı3191,000032,0000
SGDSingapur Doları261817,0000261895,0000
SYPSuriye Lirası26,000026,0000
THBTayland Bahtı10291,000010294,0000
TWDYeni Tayvan Doları10633,000010636,0000
UAHUkrayna Grivnası8301,00008303,0000
UYUUruguay Pesosu8206,00008208,0000
GELGürcistan Larisi126183,0000126221,0000
TNDTunus Dinarı111302,0000111335,0000
BGNBulgar Levası1904,0000191921,0000