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5 Rus Rublesi Kaç TL / Rus Rublesi Alış, Satış Fiyatı

Rus Rublesi Ne Kadar, Kaç TL?
RUB
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:
SembolDövizAlışSatış
USDDolar342581,0000342672,0000
EUREuro373913,000037426,0000
GBPSterlin447276,0000447664,0000
CHFİsviçre Frangı396715,0000397008,0000
CADKanada Doları24827,0000248457,0000
RUBRus Rublesi3584,00003585,0000
AEDBAE Dirhemi9326,000093305,0000
AUDAvustralya Doları230345,0000230493,0000
DKKDanimarka Kronu50058,000050078,0000
SEKİsveç Kronu32871,000032887,0000
NOKNorveç Kronu31747,000031777,0000
JPYJapon Yeni2285,00002291,0000
KWDKuveyt Dinarı1115175,00001119365,0000
ZARGüney Afrika Randı19488,000019502,0000
BHDBahreyn Dinarı908922,0000909118,0000
LYDLibya Dinarı71661,000071676,0000
SARSuudi Arabistan Riyali91134,000091394,0000
IQDIrak Dinarı261,0000262,0000
ILSİsrail Şekeli90772,000090791,0000
IRRİran Riyali8,00008,0000
INRHindistan Rupisi4075,00004076,0000
MXNMeksika Pesosu17721,000017726,0000
HUFMacar Forinti932,0000932,0000
NZDYeni Zelanda Doları20859,0000208635,0000
BRLBrezilya Reali61423,000061436,0000
IDREndonezya Rupiahi22,000022,0000
CZKÇek Korunası14782,000014786,0000
PLNPolonya Zlotisi86974,000086997,0000
RONRomanya Leyi75036,000075167,0000
CNYÇin Yuanı48338,000048375,0000
ARSArjantin Pesosu35,000035,0000
ALLArnavutluk Leki3792,00003793,0000
AZNAzerbaycan Manatı201518,0000201572,0000
BAMBosna-Hersek Markı191279,000019133,0000
CLPŞili Pesosu369,000037,0000
COPKolombiya Pesosu81,000082,0000
CRCKostarika Kolonu662,0000662,0000
DZDCezayir Dinarı2564,00002565,0000
EGPMısır Lirası7053,00007054,0000
HKDHong Kong Doları44112,000044124,0000
ISKİzlanda Kronası2506,00002506,0000
JODÜrdün Dinarı483394,0000483522,0000
KRWGüney Kore Wonu252,0000252,0000
KZTKazak Tengesi705,0000706,0000
LBPLübnan Lirası4,00004,0000
LKRSri Lanka Rupisi117,00001171,0000
MADFas Dirhemi3479,000034799,0000
MDLMoldovya Leusu19477,000019482,0000
MKDMakedon Dinarı6072,00006074,0000
MYRMalezya Ringgiti79765,000079786,0000
OMRUmman Riyali889913,000089015,0000
PENPeru İnti91624,000091648,0000
PHPFilipinler Pesosu5963,00005964,0000
PKRPakistan Rupisi1231,00001237,0000
QARKatar Riyali90549,000097672,0000
RSDSırbistan Dinarı319,000032,0000
SGDSingapur Doları261792,0000261862,0000
SYPSuriye Lirası26,000026,0000
THBTayland Bahtı10297,0000103,0000
TWDYeni Tayvan Doları10639,000010642,0000
UAHUkrayna Grivnası8299,00008301,0000
UYUUruguay Pesosu8206,00008208,0000
GELGürcistan Larisi126181,0000126214,0000
TNDTunus Dinarı111445,0000111474,0000
BGNBulgar Levası190436,0000191912,0000