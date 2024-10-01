20 Suudi Arabistan Riyali Kaç TL / Suudi Arabistan Riyali Alış, Satış Fiyatı
Suudi Arabistan Riyali Ne Kadar, Kaç TL?
SAR
|Sembol
|Döviz
|Alış
|Satış
|USD
|Dolar
|342581,0000
|342672,0000
|EUR
|Euro
|373913,0000
|37426,0000
|GBP
|Sterlin
|447276,0000
|447664,0000
|CHF
|İsviçre Frangı
|396715,0000
|397008,0000
|CAD
|Kanada Doları
|24827,0000
|248457,0000
|RUB
|Rus Rublesi
|3584,0000
|3585,0000
|AED
|BAE Dirhemi
|9326,0000
|93305,0000
|AUD
|Avustralya Doları
|230345,0000
|230493,0000
|DKK
|Danimarka Kronu
|50058,0000
|50078,0000
|SEK
|İsveç Kronu
|32871,0000
|32887,0000
|NOK
|Norveç Kronu
|31747,0000
|31777,0000
|JPY
|Japon Yeni
|2285,0000
|2291,0000
|KWD
|Kuveyt Dinarı
|1115175,0000
|1119365,0000
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|19488,0000
|19502,0000
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|908922,0000
|909118,0000
|LYD
|Libya Dinarı
|71661,0000
|71676,0000
|SAR
|Suudi Arabistan Riyali
|91134,0000
|91394,0000
|IQD
|Irak Dinarı
|261,0000
|262,0000
|ILS
|İsrail Şekeli
|90772,0000
|90791,0000
|IRR
|İran Riyali
|8,0000
|8,0000
|INR
|Hindistan Rupisi
|4075,0000
|4076,0000
|MXN
|Meksika Pesosu
|17721,0000
|17726,0000
|HUF
|Macar Forinti
|932,0000
|932,0000
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|20859,0000
|208635,0000
|BRL
|Brezilya Reali
|61423,0000
|61436,0000
|IDR
|Endonezya Rupiahi
|22,0000
|22,0000
|CZK
|Çek Korunası
|14782,0000
|14786,0000
|PLN
|Polonya Zlotisi
|86974,0000
|86997,0000
|RON
|Romanya Leyi
|75036,0000
|75167,0000
|CNY
|Çin Yuanı
|48338,0000
|48375,0000
|ARS
|Arjantin Pesosu
|35,0000
|35,0000
|ALL
|Arnavutluk Leki
|3792,0000
|3793,0000
|AZN
|Azerbaycan Manatı
|201518,0000
|201572,0000
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|191279,0000
|19133,0000
|CLP
|Şili Pesosu
|369,0000
|37,0000
|COP
|Kolombiya Pesosu
|81,0000
|82,0000
|CRC
|Kostarika Kolonu
|662,0000
|662,0000
|DZD
|Cezayir Dinarı
|2564,0000
|2565,0000
|EGP
|Mısır Lirası
|7053,0000
|7054,0000
|HKD
|Hong Kong Doları
|44112,0000
|44124,0000
|ISK
|İzlanda Kronası
|2506,0000
|2506,0000
|JOD
|Ürdün Dinarı
|483394,0000
|483522,0000
|KRW
|Güney Kore Wonu
|252,0000
|252,0000
|KZT
|Kazak Tengesi
|705,0000
|706,0000
|LBP
|Lübnan Lirası
|4,0000
|4,0000
|LKR
|Sri Lanka Rupisi
|117,0000
|1171,0000
|MAD
|Fas Dirhemi
|3479,0000
|34799,0000
|MDL
|Moldovya Leusu
|19477,0000
|19482,0000
|MKD
|Makedon Dinarı
|6072,0000
|6074,0000
|MYR
|Malezya Ringgiti
|79765,0000
|79786,0000
|OMR
|Umman Riyali
|889913,0000
|89015,0000
|PEN
|Peru İnti
|91624,0000
|91648,0000
|PHP
|Filipinler Pesosu
|5963,0000
|5964,0000
|PKR
|Pakistan Rupisi
|1231,0000
|1237,0000
|QAR
|Katar Riyali
|90549,0000
|97672,0000
|RSD
|Sırbistan Dinarı
|319,0000
|32,0000
|SGD
|Singapur Doları
|261792,0000
|261862,0000
|SYP
|Suriye Lirası
|26,0000
|26,0000
|THB
|Tayland Bahtı
|10297,0000
|103,0000
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|10639,0000
|10642,0000
|UAH
|Ukrayna Grivnası
|8299,0000
|8301,0000
|UYU
|Uruguay Pesosu
|8206,0000
|8208,0000
|GEL
|Gürcistan Larisi
|126181,0000
|126214,0000
|TND
|Tunus Dinarı
|111445,0000
|111474,0000
|BGN
|Bulgar Levası
|190436,0000
|191912,0000