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1 Tayland Bahtı Kaç TL / Tayland Bahtı Alış, Satış Fiyatı

Tayland Bahtı Ne Kadar, Kaç TL?
THB
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:
SembolDövizAlışSatış
USDDolar342612,0000342739,0000
EUREuro373605,0000373859,0000
GBPSterlin447239,0000447673,0000
CHFİsviçre Frangı396817,0000397056,0000
CADKanada Doları24827,0000248434,0000
RUBRus Rublesi3583,00003585,0000
AEDBAE Dirhemi93259,000093325,0000
AUDAvustralya Doları230128,0000230299,0000
DKKDanimarka Kronu50037,000050074,0000
SEKİsveç Kronu32831,000032859,0000
NOKNorveç Kronu31733,000031753,0000
JPYJapon Yeni2286,00002291,0000
KWDKuveyt Dinarı1115188,00001119343,0000
ZARGüney Afrika Randı19484,000019499,0000
BHDBahreyn Dinarı90893,0000909267,0000
LYDLibya Dinarı71661,000071688,0000
SARSuudi Arabistan Riyali91129,000091391,0000
IQDIrak Dinarı261,0000262,0000
ILSİsrail Şekeli90871,000090905,0000
IRRİran Riyali8,00008,0000
INRHindistan Rupisi4075,00004077,0000
MXNMeksika Pesosu17716,000017723,0000
HUFMacar Forinti932,0000932,0000
NZDYeni Zelanda Doları208478,0000208555,0000
BRLBrezilya Reali61403,000061426,0000
IDREndonezya Rupiahi22,000022,0000
CZKÇek Korunası1478,000014786,0000
PLNPolonya Zlotisi86946,000086979,0000
RONRomanya Leyi75049,000075137,0000
CNYÇin Yuanı48338,000048375,0000
ARSArjantin Pesosu35,000035,0000
ALLArnavutluk Leki3788,00003789,0000
AZNAzerbaycan Manatı201536,0000201611,0000
BAMBosna-Hersek Markı191296,0000191367,0000
CLPŞili Pesosu369,0000369,0000
COPKolombiya Pesosu81,000081,0000
CRCKostarika Kolonu662,0000662,0000
DZDCezayir Dinarı2572,00002573,0000
EGPMısır Lirası7049,00007052,0000
HKDHong Kong Doları44129,000044146,0000
ISKİzlanda Kronası2501,00002502,0000
JODÜrdün Dinarı483437,0000483616,0000
KRWGüney Kore Wonu252,0000253,0000
KZTKazak Tengesi706,0000706,0000
LBPLübnan Lirası4,00004,0000
LKRSri Lanka Rupisi1169,0000117,0000
MADFas Dirhemi34796,000034809,0000
MDLMoldovya Leusu19392,000019399,0000
MKDMakedon Dinarı607,00006073,0000
MYRMalezya Ringgiti79772,000079801,0000
OMRUmman Riyali889994,0000890324,0000
PENPeru İnti91976,00009201,0000
PHPFilipinler Pesosu5964,00005966,0000
PKRPakistan Rupisi1227,0000124,0000
QARKatar Riyali90546,000097687,0000
RSDSırbistan Dinarı319,00003199,0000
SGDSingapur Doları261796,0000261893,0000
SYPSuriye Lirası26,000026,0000
THBTayland Bahtı10293,000010297,0000
TWDYeni Tayvan Doları1064,000010644,0000
UAHUkrayna Grivnası8297,000083,0000
UYUUruguay Pesosu8206,00008209,0000
GELGürcistan Larisi126192,0000126239,0000
TNDTunus Dinarı11131,0000111351,0000
BGNBulgar Levası19021,0000192037,0000