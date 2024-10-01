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1000 Yeni Tayvan Doları Kaç TL / Yeni Tayvan Doları Alış, Satış Fiyatı

Yeni Tayvan Doları Ne Kadar, Kaç TL?
TWD
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:
SembolDövizAlışSatış
USDDolar34262,0000342746,0000
EUREuro373744,0000374081,0000
GBPSterlin447477,0000447933,0000
CHFİsviçre Frangı397001,0000397231,0000
CADKanada Doları248288,0000248417,0000
RUBRus Rublesi3584,00003585,0000
AEDBAE Dirhemi93265,000093333,0000
AUDAvustralya Doları230235,0000230357,0000
DKKDanimarka Kronu5006,000050084,0000
SEKİsveç Kronu32847,000032869,0000
NOKNorveç Kronu31741,000031763,0000
JPYJapon Yeni2286,00002292,0000
KWDKuveyt Dinarı1115188,00001119343,0000
ZARGüney Afrika Randı19484,000019502,0000
BHDBahreyn Dinarı908951,0000909285,0000
LYDLibya Dinarı71663,000071689,0000
SARSuudi Arabistan Riyali91135,000091391,0000
IQDIrak Dinarı261,0000262,0000
ILSİsrail Şekeli90794,000090827,0000
IRRİran Riyali8,00008,0000
INRHindistan Rupisi4075,00004077,0000
MXNMeksika Pesosu17725,000017731,0000
HUFMacar Forinti932,0000932,0000
NZDYeni Zelanda Doları208622,0000208699,0000
BRLBrezilya Reali61512,000061534,0000
IDREndonezya Rupiahi22,000022,0000
CZKÇek Korunası14792,000014798,0000
PLNPolonya Zlotisi8699,000087022,0000
RONRomanya Leyi75049,000075173,0000
CNYÇin Yuanı48338,000048375,0000
ARSArjantin Pesosu35,000035,0000
ALLArnavutluk Leki3788,0000379,0000
AZNAzerbaycan Manatı201541,0000201615,0000
BAMBosna-Hersek Markı191301,0000191371,0000
CLPŞili Pesosu369,0000369,0000
COPKolombiya Pesosu81,000081,0000
CRCKostarika Kolonu662,0000662,0000
DZDCezayir Dinarı2565,00002566,0000
EGPMısır Lirası705,00007052,0000
HKDHong Kong Doları44128,000044144,0000
ISKİzlanda Kronası2502,00002503,0000
JODÜrdün Dinarı483449,0000483626,0000
KRWGüney Kore Wonu252,0000253,0000
KZTKazak Tengesi706,0000706,0000
LBPLübnan Lirası4,00004,0000
LKRSri Lanka Rupisi1169,0000117,0000
MADFas Dirhemi3481,000034823,0000
MDLMoldovya Leusu19392,000019399,0000
MKDMakedon Dinarı6072,00006074,0000
MYRMalezya Ringgiti79774,000079803,0000
OMRUmman Riyali890015,0000890342,0000
PENPeru İnti91979,000092012,0000
PHPFilipinler Pesosu5964,00005967,0000
PKRPakistan Rupisi1227,0000124,0000
QARKatar Riyali90563,000097656,0000
RSDSırbistan Dinarı319,00003201,0000
SGDSingapur Doları261862,0000261958,0000
SYPSuriye Lirası26,000026,0000
THBTayland Bahtı10293,000010297,0000
TWDYeni Tayvan Doları10644,000010648,0000
UAHUkrayna Grivnası83,00008303,0000
UYUUruguay Pesosu8206,00008209,0000
GELGürcistan Larisi126195,0000126242,0000
TNDTunus Dinarı111313,0000111353,0000
BGNBulgar Levası190371,0000191981,0000