500 Ukrayna Grivnası Kaç TL / Ukrayna Grivnası Alış, Satış Fiyatı
Ukrayna Grivnası Ne Kadar, Kaç TL?
UAH
|Sembol
|Döviz
|Alış
|Satış
|USD
|Dolar
|34262,0000
|342746,0000
|EUR
|Euro
|373744,0000
|374081,0000
|GBP
|Sterlin
|447477,0000
|447933,0000
|CHF
|İsviçre Frangı
|397001,0000
|397231,0000
|CAD
|Kanada Doları
|248288,0000
|248417,0000
|RUB
|Rus Rublesi
|3584,0000
|3585,0000
|AED
|BAE Dirhemi
|93265,0000
|93333,0000
|AUD
|Avustralya Doları
|230235,0000
|230357,0000
|DKK
|Danimarka Kronu
|5006,0000
|50084,0000
|SEK
|İsveç Kronu
|32847,0000
|32869,0000
|NOK
|Norveç Kronu
|31741,0000
|31763,0000
|JPY
|Japon Yeni
|2286,0000
|2292,0000
|KWD
|Kuveyt Dinarı
|1115188,0000
|1119343,0000
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|19484,0000
|19502,0000
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|908951,0000
|909285,0000
|LYD
|Libya Dinarı
|71663,0000
|71689,0000
|SAR
|Suudi Arabistan Riyali
|91135,0000
|91391,0000
|IQD
|Irak Dinarı
|261,0000
|262,0000
|ILS
|İsrail Şekeli
|90794,0000
|90827,0000
|IRR
|İran Riyali
|8,0000
|8,0000
|INR
|Hindistan Rupisi
|4075,0000
|4077,0000
|MXN
|Meksika Pesosu
|17725,0000
|17731,0000
|HUF
|Macar Forinti
|932,0000
|932,0000
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|208622,0000
|208699,0000
|BRL
|Brezilya Reali
|61512,0000
|61534,0000
|IDR
|Endonezya Rupiahi
|22,0000
|22,0000
|CZK
|Çek Korunası
|14792,0000
|14798,0000
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8699,0000
|87022,0000
|RON
|Romanya Leyi
|75049,0000
|75173,0000
|CNY
|Çin Yuanı
|48338,0000
|48375,0000
|ARS
|Arjantin Pesosu
|35,0000
|35,0000
|ALL
|Arnavutluk Leki
|3788,0000
|379,0000
|AZN
|Azerbaycan Manatı
|201541,0000
|201615,0000
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|191301,0000
|191371,0000
|CLP
|Şili Pesosu
|369,0000
|369,0000
|COP
|Kolombiya Pesosu
|81,0000
|81,0000
|CRC
|Kostarika Kolonu
|662,0000
|662,0000
|DZD
|Cezayir Dinarı
|2565,0000
|2566,0000
|EGP
|Mısır Lirası
|705,0000
|7052,0000
|HKD
|Hong Kong Doları
|44128,0000
|44144,0000
|ISK
|İzlanda Kronası
|2502,0000
|2503,0000
|JOD
|Ürdün Dinarı
|483449,0000
|483626,0000
|KRW
|Güney Kore Wonu
|252,0000
|253,0000
|KZT
|Kazak Tengesi
|706,0000
|706,0000
|LBP
|Lübnan Lirası
|4,0000
|4,0000
|LKR
|Sri Lanka Rupisi
|1169,0000
|117,0000
|MAD
|Fas Dirhemi
|3481,0000
|34823,0000
|MDL
|Moldovya Leusu
|19392,0000
|19399,0000
|MKD
|Makedon Dinarı
|6072,0000
|6074,0000
|MYR
|Malezya Ringgiti
|79774,0000
|79803,0000
|OMR
|Umman Riyali
|890015,0000
|890342,0000
|PEN
|Peru İnti
|91979,0000
|92012,0000
|PHP
|Filipinler Pesosu
|5964,0000
|5967,0000
|PKR
|Pakistan Rupisi
|1227,0000
|124,0000
|QAR
|Katar Riyali
|90563,0000
|97656,0000
|RSD
|Sırbistan Dinarı
|319,0000
|3201,0000
|SGD
|Singapur Doları
|261862,0000
|261958,0000
|SYP
|Suriye Lirası
|26,0000
|26,0000
|THB
|Tayland Bahtı
|10293,0000
|10297,0000
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|10644,0000
|10648,0000
|UAH
|Ukrayna Grivnası
|83,0000
|8303,0000
|UYU
|Uruguay Pesosu
|8206,0000
|8209,0000
|GEL
|Gürcistan Larisi
|126195,0000
|126242,0000
|TND
|Tunus Dinarı
|111313,0000
|111353,0000
|BGN
|Bulgar Levası
|190371,0000
|191981,0000