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1 Dolar Kaç TL / Dolar Alış, Satış Fiyatı

Dolar Ne Kadar, Kaç TL?
USD
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:
SembolDövizAlışSatış
USDDolar34,253234,2930
EUREuro37,485637,4970
GBPSterlin44,804044,8237
CHFİsviçre Frangı39,906139,9482
CADKanada Doları24,857224,8915
RUBRus Rublesi0,35280,3594
AEDBAE Dirhemi9,32699,3360
AUDAvustralya Doları23,062723,0998
DKKDanimarka Kronu5,01625,0209
SEKİsveç Kronu3,29333,2967
NOKNorveç Kronu3,19183,1951
JPYJapon Yeni22,980023,0200
KWDKuveyt Dinarı111,6053111,9941
ZARGüney Afrika Randı1,96401,9658
BHDBahreyn Dinarı90,888690,9942
LYDLibya Dinarı7,16447,1728
SARSuudi Arabistan Riyali9,12399,1417
IQDIrak Dinarı0,02610,0262
ILSİsrail Şekeli9,09569,1062
IRRİran Riyali0,00080,0008
INRHindistan Rupisi0,40740,4079
MXNMeksika Pesosu1,77551,7776
HUFMacar Forinti0,09330,0934
NZDYeni Zelanda Doları20,875920,9002
BRLBrezilya Reali6,10136,1084
IDREndonezya Rupiahi0,00220,0022
CZKÇek Korunası1,47891,4806
PLNPolonya Zlotisi8,72188,7320
RONRomanya Leyi7,52767,5348
CNYÇin Yuanı4,84014,8419
ARSArjantin Pesosu0,03510,0352
ALLArnavutluk Leki0,37990,3804
AZNAzerbaycan Manatı20,148920,1724
BAMBosna-Hersek Markı19,176619,1989
CLPŞili Pesosu0,03700,0370
COPKolombiya Pesosu0,00810,0082
CRCKostarika Kolonu0,06640,0665
DZDCezayir Dinarı0,25740,2577
EGPMısır Lirası0,70530,7062
HKDHong Kong Doları4,40964,4147
ISKİzlanda Kronası0,25060,2509
JODÜrdün Dinarı48,332448,3886
KRWGüney Kore Wonu0,02520,0253
KZTKazak Tengesi0,07080,0709
LBPLübnan Lirası0,00040,0004
LKRSri Lanka Rupisi0,11700,1171
MADFas Dirhemi3,49103,4951
MDLMoldovya Leusu1,94761,9499
MKDMakedon Dinarı0,60970,6104
MYRMalezya Ringgiti7,97617,9853
OMRUmman Riyali88,978689,0820
PENPeru İnti9,15629,1668
PHPFilipinler Pesosu0,59610,5968
PKRPakistan Rupisi0,12260,1240
QARKatar Riyali9,23089,5851
RSDSırbistan Dinarı0,32020,3209
SGDSingapur Doları26,227626,2580
SYPSuriye Lirası0,00260,0026
THBTayland Bahtı1,03371,0349
TWDYeni Tayvan Doları1,06481,0660
UAHUkrayna Grivnası0,83050,8314
UYUUruguay Pesosu0,81970,8206
GELGürcistan Larisi12,616312,6309
TNDTunus Dinarı11,139311,1522
BGNBulgar Levası19,107319,2287