1 Dolar Kaç TL / Dolar Alış, Satış Fiyatı
Dolar Ne Kadar, Kaç TL?
USD
|Sembol
|Döviz
|Alış
|Satış
|USD
|Dolar
|34,2532
|34,2930
|EUR
|Euro
|37,4856
|37,4970
|GBP
|Sterlin
|44,8040
|44,8237
|CHF
|İsviçre Frangı
|39,9061
|39,9482
|CAD
|Kanada Doları
|24,8572
|24,8915
|RUB
|Rus Rublesi
|0,3528
|0,3594
|AED
|BAE Dirhemi
|9,3269
|9,3360
|AUD
|Avustralya Doları
|23,0627
|23,0998
|DKK
|Danimarka Kronu
|5,0162
|5,0209
|SEK
|İsveç Kronu
|3,2933
|3,2967
|NOK
|Norveç Kronu
|3,1918
|3,1951
|JPY
|Japon Yeni
|22,9800
|23,0200
|KWD
|Kuveyt Dinarı
|111,6053
|111,9941
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1,9640
|1,9658
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|90,8886
|90,9942
|LYD
|Libya Dinarı
|7,1644
|7,1728
|SAR
|Suudi Arabistan Riyali
|9,1239
|9,1417
|IQD
|Irak Dinarı
|0,0261
|0,0262
|ILS
|İsrail Şekeli
|9,0956
|9,1062
|IRR
|İran Riyali
|0,0008
|0,0008
|INR
|Hindistan Rupisi
|0,4074
|0,4079
|MXN
|Meksika Pesosu
|1,7755
|1,7776
|HUF
|Macar Forinti
|0,0933
|0,0934
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|20,8759
|20,9002
|BRL
|Brezilya Reali
|6,1013
|6,1084
|IDR
|Endonezya Rupiahi
|0,0022
|0,0022
|CZK
|Çek Korunası
|1,4789
|1,4806
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8,7218
|8,7320
|RON
|Romanya Leyi
|7,5276
|7,5348
|CNY
|Çin Yuanı
|4,8401
|4,8419
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0,0351
|0,0352
|ALL
|Arnavutluk Leki
|0,3799
|0,3804
|AZN
|Azerbaycan Manatı
|20,1489
|20,1724
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|19,1766
|19,1989
|CLP
|Şili Pesosu
|0,0370
|0,0370
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0,0081
|0,0082
|CRC
|Kostarika Kolonu
|0,0664
|0,0665
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0,2574
|0,2577
|EGP
|Mısır Lirası
|0,7053
|0,7062
|HKD
|Hong Kong Doları
|4,4096
|4,4147
|ISK
|İzlanda Kronası
|0,2506
|0,2509
|JOD
|Ürdün Dinarı
|48,3324
|48,3886
|KRW
|Güney Kore Wonu
|0,0252
|0,0253
|KZT
|Kazak Tengesi
|0,0708
|0,0709
|LBP
|Lübnan Lirası
|0,0004
|0,0004
|LKR
|Sri Lanka Rupisi
|0,1170
|0,1171
|MAD
|Fas Dirhemi
|3,4910
|3,4951
|MDL
|Moldovya Leusu
|1,9476
|1,9499
|MKD
|Makedon Dinarı
|0,6097
|0,6104
|MYR
|Malezya Ringgiti
|7,9761
|7,9853
|OMR
|Umman Riyali
|88,9786
|89,0820
|PEN
|Peru İnti
|9,1562
|9,1668
|PHP
|Filipinler Pesosu
|0,5961
|0,5968
|PKR
|Pakistan Rupisi
|0,1226
|0,1240
|QAR
|Katar Riyali
|9,2308
|9,5851
|RSD
|Sırbistan Dinarı
|0,3202
|0,3209
|SGD
|Singapur Doları
|26,2276
|26,2580
|SYP
|Suriye Lirası
|0,0026
|0,0026
|THB
|Tayland Bahtı
|1,0337
|1,0349
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1,0648
|1,0660
|UAH
|Ukrayna Grivnası
|0,8305
|0,8314
|UYU
|Uruguay Pesosu
|0,8197
|0,8206
|GEL
|Gürcistan Larisi
|12,6163
|12,6309
|TND
|Tunus Dinarı
|11,1393
|11,1522
|BGN
|Bulgar Levası
|19,1073
|19,2287