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Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
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"hisse" haberleri

TMSF, üç şirkette pay satışı için ihale açtı

TMSF, üç şirkette pay satışı için ihale açtı

  • 30.10.2024 10:04
Borsa İstanbul’da Devre Kesici Uygulaması Nedir? Devre kesici ne zaman uygulanır? Devre kesici sonrası hisse fiyatları ne olur?

Borsa İstanbul’da Devre Kesici Uygulaması Nedir? Devre kesici ne zaman uygulanır? Devre kesici sonrası hisse fiyatları ne olur?

  • 01.10.2024 12:55
Bedelli sermaye artırımı nedir? Bedelli sermaye artırımına katılmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bedelli sermaye artırımı yapan şirketin hisseleri ne olur?

Bedelli sermaye artırımı nedir? Bedelli sermaye artırımına katılmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bedelli sermaye artırımı yapan şirketin hisseleri ne olur?

  • 01.10.2024 11:39
Oba Makarna, Borsa İstanbul'da işleme kapatıldı

Oba Makarna, Borsa İstanbul'da işleme kapatıldı

  • 16.09.2024 10:32
Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde sert düşüş

Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde sert düşüş

  • 19.07.2024 17:58
Microsoft'taki arıza: Küresel piyasalarda satış baskısı arttı

Microsoft'taki arıza: Küresel piyasalarda satış baskısı arttı

  • 19.07.2024 13:06
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini karara bağladı

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini karara bağladı

  • 04.07.2024 11:40
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

  • 11.06.2024 13:14
Fenerbahçe hisselerinde Mourinho etkisi

Fenerbahçe hisselerinde Mourinho etkisi

  • 03.06.2024 11:55
Borsa İstanbul açıkladı: Bir hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul açıkladı: Bir hisseye kredili işlem yasağı

  • 23.04.2024 11:57
BOTAŞ'tan 'hisse satışı' açıklaması

BOTAŞ'tan 'hisse satışı' açıklaması

  • 06.03.2024 09:51
Nvidia çılgınlığı ve yapay zekâ

Nvidia çılgınlığı ve yapay zekâ

  • 27.02.2024 06:00
Bill Gates'in portföyündeki 42 milyar dolarlık 10 hisse ortaya çıktı

Bill Gates'in portföyündeki 42 milyar dolarlık 10 hisse ortaya çıktı

  • 25.02.2024 11:55
Nvidia'nın piyasa değeri Alphabet'i de geçti

Nvidia'nın piyasa değeri Alphabet'i de geçti

  • 15.02.2024 01:07
SSR Mining’in hisseleri maden faciasından sonra çakıldı

SSR Mining’in hisseleri maden faciasından sonra çakıldı

  • 14.02.2024 12:47
Starbucks hisseleri satılıyor: Türkiye detayı

Starbucks hisseleri satılıyor: Türkiye detayı

  • 08.02.2024 11:47