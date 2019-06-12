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12.06.2019
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1.5 ay içinde üçüncü görüşme: Öcalan’ın avukatları İmralı’ya gitti

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Abdullah Öcalan’ın avukatları Rezan Sarıca ve Newroz Uysal, İmralı Cezaevi’ne giderek müvekkilleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Asrın hukuk Bürosu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Büromuz avukatlarından Avukat Newroz Uysal ve Avukat Rezan Sarıca bugün (12.06.2019) müvekkilimiz Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Ada Hapishanesi’ne doğru yola çıktılar. Kamuoyunun bilgisine sunarız” diye paylaştı. 

Saat 17.00 sularında ise Mezopotamya Ajansı, avukatların İmralı’dan döndüğünü duyurdu.

Ajansın haberinde, görüşmeye ilişkin ise bir bilgi aktarılmadı.

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, 8 yıl aradan sonra 2 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde İmralı’ya giderek, Öcalan’la görüşme gerçekleştirmişti.

Kaynak:Mezopotamya Ajansı

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