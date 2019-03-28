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28.03.2019
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1 milyon 156 bin genç ilk defa oy kullanacak

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandığa gideceği 31 Mart Pazar günü 1 milyon 156 bin seçmen ilk kez oy kullanacak.

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31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin seçmen ilk kez sandığa gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye genelinde 57 milyon seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullanacak.

Seçmen listeleri oluşturulurken vatandaşlar nüfus kütüğünde yazılı bulunan doğduğu ay ve güne göre işleme tabi tutuluyor. Seçmen listeleri hazırlanırken 18 yaşın doldurulmuş olması hesabında, seçim günü (o gün dahil) esas alınıyor.

Buna göre, 31 Mart’ta yapılacak seçimde 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin seçmen de ilk kez sandığa gidecek.

YSK tarafından, kesinleşen seçmen listeleri 23 Mart itibarıyla yeniden gözden geçirildi. Süreçte askere giden, kısıtlılar, vefat eden veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanlar tespit edilerek Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nce sandık seçmen listelerine bu kişilerle ilgili ‘oy kullanamaz’ şerhi düşüldü.

YSK Başkanı Sadi Güven, bu durumdaki seçmen sayısının 146 bin 669 olduğunu açıklamıştı.

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