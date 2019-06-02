1 milyonu aşkın öğrenci ter döktü

8’nci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) dün gerçekleşti.

Sınava yurt içinde 1 milyon 73 bin 456, yurt dışında 557 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu.

İki oturumda gerçekleşen sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru yöneltildi. Öğrenciler birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden soruları yanıtladı.

Sınavın birinci bölümünde 50 soruluk sözel alan için 75 dakika süre verilirken 40 soruluk sayısal alan testinden oluşan ikinci bölüm ise 80 dakika sürdü.

LGS kapsamındaki merkezi sınavla ülke genelinde bin 531 liseye öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı.

Sınav sonuçları 24 Haziran’da www.meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.

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Sayısal sorular zordu

Öğrenciler sınavda, aileleri ise çocuklarını beklerken ter döktü. Sınava katılım gösteren adaylardan Arda İnce, sözel soruların kolay olduğunu ancak; sayısal sorularda zorlandığını kaydetti. İnce, bir sene boyunca yoğun çalıştığını aktararak, “Umarım emeklerimin karşılığını alırım. Soruların cevaplarını kontrol ediyorum ve şu anlık bir sıkıntı gözükmüyor. Üstümden büyük bir yük kalktı” ifadelerinde bulundu.

Ailelerin görevi büyük

Sınav sonrası ailelerin çocuklarına nasıl davranması gerektiği ile ilgili bilgi veren Psikolog Sadiye Akbulut, sınava giren öğrencilerin sınav sonrası kaygılarının devam ettiğinin altını çizdi.

Akbulut “Öğrencilerin her türlü tepkisine de hazırlıklı olmak gerekebilir. Sınavının başarısız geçtiğini düşünen öğrenci, sevilmeyeceği, kendisinin başarısız biri olduğu, her şeyini kaybedeceği inancını taşıyor olabilir. Ailesini hayal kırıklığına uğratmaktan korkmuş, sınava giren herkesin ondan daha iyi olduğu düşüncesine kapılmış da olabilir. Bu durumda anne babalara büyük görev düşüyor” dedi.

Akbulut LGS sonrası ailelere şu tavsiyelerde bulundu:

• Hiçbir şey sizin çocuğunuzun ruh sağlığından daha önemli değil ve olmamalı.

• Kişiliğin, değerliliğin başarıya bağlı olmadığını çocuğunuzla konuşun.

• Sınav öncesinde ve sonrasında çocuğunuza destek olun.

• Tüm geleceğinin bir sınava bağlı olmadığını, başarıya giden yolda bunların birer basamak olduğunu konuşun.

• Sınavların, zekâyı ya da kişiliği ölçmediğini, bilgiyi değerlendirdiğini söyleyerek motive edin.

• Sevginizin bir koşula bağlı olmadığını ara ara tekrar edin.

• Başkalarının yanında aşırı övgü ve eleştiride bulunmaktan kaçının.

• Seçenekleri iyi değerlendirmek, bilgi ve yardım almak çocuğunuza yol göstermek, sakin ve akılcı davranmak her zaman en iyisidir.

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Sınavsız yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

Sınavsız yerel yerleştirme;

Öğrencilerin ikamet adresleri,

Okul başarı puanının üstünlüğü,

Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Üç kriterin de eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.