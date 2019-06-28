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28.06.2019
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10 ayda 19 mobbing ve 11 taciz şikâyeti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda on ayda 11 taciz ve 19 mobbing şikâyeti yapıldı. 11 taciz şikâyetinin yalnızca biri için dava açılırken, 19 mobbing şikâyetinin de sadece altısı yargıya taşındı

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İsmail ARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı bağlı kurum ve kuruluşlarda son on ayda 11 taciz ve 19 mobbing şikâyeti yapıldığı öğrenildi. Taciz iddiasıyla yapılan şikâyetlerin ardından yapılan soruşturmaların yalnızca biri yaptırımla sonuçlandı. Buna göre, taciz iddiasıyla başlatılan soruşturma sonucunda bir kişiye devlet memurluğundan çıkarılma cezası verildi.

Yapılan 19 mobbing şikâyetine karşın yalnızca altı dava açılırken, 11 taciz şikâyetinin de sadece biri yargıya taşındı. Bakanlığa bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde yapılan taciz şikâyeti üzerine ise bir kişiye “uyarı cezası” verildi.

EN FAZLA TACİZ ŞİKÂYETİ DHMİ’DE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine verilen yanıta göre, Bakanlığa bağlı kuırumlarda yaşanan taciz ve mobbing şikâyetlerinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) başı çekti. DHMİ’de on ayda dört taciz şikâyeti yapıldı. Yapılan dokuz taciz ve mobbing şikâyetinin sonucunda yalnızca iki kişi ‘uyarı cezası’na çarptırıldı.

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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde yapılan taciz şikâyeti sonucunda bir kişiye devlet memurluğundan çıkarma cezası verildi.

PTT’de on ayda yapılan üç taciz şikâyeti için Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunuldu. PTT’de yapılan sekiz mobbing şikâyetinin ise hiçbiri sonuçlandırılmadı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde yaşanan iki taciz olayı için ise Bakanlık sadece uyarı cezası verdi.

KIYI EMNİYETİ: KUSUR YOK

Bakanlık, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne yapılan sekiz şikâyetin yedisinde herhangi bir “kusur olmadığını” tespit ederken bir mobbing şikâyetine ilişkin dava açıldı. Bakanlık merkezinde bir, Türksat Genel Müdürlüğü’nde ise iki mobbing şikâyeti yapıldı.

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