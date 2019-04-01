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01.04.2019
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10 Ekim’de kızını kaybeden Hatice Çevik, Suruç Belediye Başkanı oldu

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Fotoğraf: MA

Urfa’nın Suruç ilçesinde seçimleri kazanan Hatice Çevik, Ankara Gar Meydanı’nda 10 Ekim 2015 tarihinde IŞİD’in gerçekleştirdiği katliamda kızı Başak Sidar Çevik ve kızının halası Nilgün Çevik’i kaybetmişti.

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Kendisi de o gün Ankara’da Barış Mitinginde olan Çevik, yaralı halde eşine sarıldığı fotoğrafla hafızalara kazınmıştı.

MA’nın haberine göre katliamdan sonra Suruçlu eşinin memleketine yerleşen Çevik, Suruç’un ödediği bedelle manevi bir anlamı olduğunu, HDP Suruç Belediye eşbaşkan adaylığını bu sebeple kabul ettiğini anlattı.

HDP’nin 7 Haziran 2015 Milletvekilliği genel seçimlerinde Ankara milletvekili Adayı olan Çevik, 1 Kasım’da da yeniden aday olmuştu. 31 Mart yerel seçimleri için Suruç Belediye Eş Başkan Adayı olan Çevik, Amara Kültür Merkezi’nde IŞİD’in saldırısı sonucu 33 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, belediyenin 1 Nisan sabahı asıl sahiplerine teslim edilmesiyle birlikte ilk yapmak istediği projenin de bu kapsamda olduğunu ifade etti.

Suruç Belediyesine kayyum atanmasıyla birlikte, Amara Kültür Merkezi’nin Urfa Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Destek Programı merkezi olarak kullanıldığını, ancak 1 Nisan tarihinden itibaren Kültür Merkezi’ni halka yeniden açacaklarını ve yaşamını yitiren 33 kişi için anıt dikmek istediğini söyledi.

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