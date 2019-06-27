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27.06.2019
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10 göçmenin öldüğü kazada minibüsün şoförü: Ehliyetim olmadığı için kaçtım

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Fotoğraf: DHA

Edirne’nin Meriç ilçesinde ‘dur’ ihtarında bulunan jandarmadan kaçarken dükkana çarpan minibüste yaşamını yitiren 10 göçmenin, kimlik belirleme çalışmaları sürüyor.

Emniyetteki sorgusu devam eden minibüs sürücüsü Tayfun Ö.’nün ifadesinde, İstanbul’da Arap uyruklu bir kişinin kendisinden göçmenleri sınıra götürmesini istediğini öne sürerek, “Jandarmanın ‘dur’ ihtarından ehliyetim olmadığı için kaçtım” dediği belirtildi.

İstanbul Aksaray’dan kapalı kasa bir minibüse tıka basa doldurulan hepsi yetişkin erkek 39 göçmen, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçişlerinin sağlanması için Edirne’nin Meriç ilçesine getirildi. Dün sabaha karşı ilçeye varan minibüsün durumundan şüphelenen jandarma ekipleri, sürücüye ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, hızlanarak, yoluna devam etti.

Bir süre sonra minibüs, aşırı hız nedeniyle kavşakta kontrolden çıkıp, yol kenarındaki dükkana daldı. Ortalık savaş alanına dönerken, minibüste bulunan 10 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Yaralılar, Edirne, Uzunköprü ve Keşan’daki hastanelerde tedavi altına alınırken, ölenlerin cansız bedenleri ise Uzunköprü Devlet Hastanesi’nin morguna konuldu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan minibüs sürücüsü Tayfun Ö. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Yaşamanı yitiren Pakistan ve Hindistan uyruklu göçmenlerin kimlik belirleme çalışmaları sürüyor. Edirne İl Göç İdaresi, göçmenlerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından büyükelçilik ve konsoloslukları ile temasa geçerek, ülkelerine gönderme işlemlerini başlatacak.

YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kazada yaralanan 29 göçmenin tedavilerinin de devam ettiği belirtildi. Yaralılardan 5’inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

‘EHLİYETİM YOKTU O YÜZDEN KAÇTIM’

Polisteki sorgusun süren minibüs sürücüsü Tayfun Ö.’nün, ilk ifadesinde, taşıdığı göçmenleri tanımadığını ve İstanbul Aksaray’da tanıştığı Arap uyruklu bir kişinin kendisine getirdiğini iddia etti. Tayfun Ö, “Jandarmanın ‘dur’ ihtarından ehliyetim olmadığı için kaçtım. Kaçarken de aracın kontrolünü kaybettim, kaza meydana geldi” dediği belirtildi.

Tayfun Ö.nün, emniyetteki işlemlerinin ardından Uzunköprü ilçesinde adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak:DHA

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