10 günde 10.000 kadından imza: Nafakaya dokunma!

Nafaka Hakkı Kadın Platformu’nun on gün önce 100 kadının imzaladığı bir metinle başlattığı kampanyaya binlerce kişi imza attı. Nafaka hakkının kısıtlanmasına karşı çıkanların sayısı 10 bini aştı.

Destek büyüyor

Platformdan yapılan açıklamada, “Kampanyamıza, ev kadınlarından politikacılara, sanatçılardan iş insanlarına, hukukçulardan akademisyenlere, sporculardan mühendislere kadar uzanan geniş bir yelpazedeki çeşitli kesimlerden yeni kadınlar katıldı. Metnin yeni imzacıları arasında eski bakan İmren Aykut, sanatçı Melike Demirağ, iş insanı Vuslat Doğan Sabancı, Dünya Felsefe Derneği Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Emeritus Profesör Deniz Kandiyoti, tiyatro oyuncusu Melek Baykal,İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Eski Başkanı Şebnem Korur Fincancı, dilbilimci yazar Necmiye Alpay gibi alanında çalışmalarıyla tanınmış birçok kadın” denildi.

“Kadın hakları ve eşitlik karşıtı çevrelerin yoksulluk nafakasına karşı yükselttikleri kampanyanın, bununla sınırlı kalmadığının ve ev içi şiddetten korunma, boşanma hakkı, mal rejimi, miras paylaşımı da dahil olmak üzere kadınların tüm haklarına karşı saldırı niteliği taşıdığının farkındayız” diyen platform, açıklamaya şöyle devam etti: “Bu gruplar, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınları şiddetten ve ayrımcılıktan koruyan yasaları hedef almaktadırlar. Uygulamada genellikle çalışan kadınlara zaten yoksulluk nafakası bağlanmamaktadır. Nafaka asıl olarak ev kadınları açısından önem taşımaktadır. Nafaka hakkına saldırılar, büyük oranda kadınların üzerine bırakılmış olan ev içi emeği değersizleştirme ve görünmez kılma çabasıdır. İster ev içi, ister ev dışı olsun, her iki emek de, ailenin geleceği, huzur ve refahı için harcanmaktadır. Medeni yasadaki nafaka ve mal rejimleri ile ilgili düzenlemeler bu nedenle yapılmıştır. Bu nedenle, Medeni Yasa’nın tek bir kelimesi bile değiştirilmemelidir. Uygulamada yargı eliyle nafaka hakkına erişimin engellenmesi gayretlerinden de vazgeçilmelidir. Nafaka süresinin hakimlerin takdirine bırakılması önerisine kesinlikle karşı çıkıyoruz.”