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03.07.2019
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10 yaşındaki çocuğa cinsel istismara ‘iyi hal’ indirimi

İzmir'de 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan erkeğe iyi hal indirimi yapıldı ve 15 yıl ceza verildi.

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İzmir Torbalı’da eşinin kuzeninin kızı 10 yaşındaki çocuğa nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Gökhan B. (41), karar duruşmasında 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İlkokulda dördüncü sınıfta okuyan çocuk yaşadıklarını rehber öğretmenine anlattı. Durum, okul yönetimi tarafından jandarmaya bildirildi ve ardından soruşturma başlatıldı. Çocuk İzlem Merkezi’nde ifadesi alınan çocuğa, burada ayrıca fiziki muayene de yapıldı. Çıkan raporda, livata bulgusuna rastlandı. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Gökhan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İYİ HALDEN 15 YIL

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın geçen yıl temmuz ayında sanık Gökhan B. hakkında “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan hazırladığı iddianame, İzmir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Bir yıldır süren davanın son duruşmasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gökhan B.’yi “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 15 yıla düşürdü.

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