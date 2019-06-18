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19.06.2019
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100 metre arayla 3’üncü camiye bilirkişi de karşı çıktı: Deprem toplanma alanında imar ısrarı

Kartal'da bakanlığın dini tesis için 7 bin metrekarelik alanı imara açmasına bilirkişi karşı çıktı, "Yasaya aykırı" dedi. Eski İBB Meclis üyesi Doğan: Bölgede iki cami var. Bölgenin ihtiyacı deprem toplanma alanı

Avatar Uğur Şahin

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’un Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi’nde bulunan 6 bin 957 metrekarelik alanda plan değişikliğine gitti.

2017’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan Nazım İmar Planıyla söz konusu yerin bir kısmı, ‘dini tesis alanı’ olarak belirtildi. Bakanlık da bunu onayladı. Ancak aralarında CHP’li İbrahim Doğan’ın da bulunduğu kimi isimler, plan değişikliğini yargıya taşıdı. İstanbul 12. İdare Mahkemesi’nde görülen davaya son olarak bilirkişi raporu eklendi. Bilirkişi heyetince hazırlanan raporda, söz konusu planın ‘kamu yararı taşımadığı’ ve ‘planlama ilkelerine uygun olmadığı’ vurgulandı.

Bilirkişi raporunda, şöyle denildi: “Dava konusu plan değişikliğinin donatı standartlarını azaltıcı bir nitelik taşıması nedeniyle planlama ilkeleri ve yasal mevzuat açısından kamu yararına uygunluk taşımadığı kanaatindeyiz. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin planlama ilke ve teknikleri ile ilgili mevzuat ile getirilen düzenlemelere aykırı olduğu ve bu nedenle kamu yararı taşımadığı konusundaki kanaatimizi sunarız.”

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‘100 METRE ARAYLA İKİ CAMİ VAR’

Konuyu yargıya taşıyan isimlerden olan eski İBB Meclisi’nin CHP’li Üyesi ve inşaat mühendisi İbrahim Doğan, BirGün’e konuştu. Yaklaşık 7 bin metrekarelik alanın mülkiyetinin İBB’de olduğuna dikkat çeken Doğan, bölgede 100 metre arayla iki adet camii alanı olduğunu da aktardı. Doğan, şöyle konuştu: “Bakanlık bu dinlenme ve halka açık olan yeri dini tesis alanı yaptı. İlgili alan kısmen de dolgu alanında kalıyor. Hemen bitişiğinde de sit alanı bulunuyor. Diğer taraftan bakıldığında bu alanda yapılaşma yok. Etrafında ve yakınında iki adet camii alanı bulunan yere neden yasalara aykırı bu düzenleme yapılıyor? Bunun izahı yok.”

‘RAPOR HAKLILIĞIMIZI GÖSTERDİ’

İnşaat mühendisi Doğan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “6 bin 957 metrekarelik yerin, olası depremde toplanma alanı olarak gerekiyor. Kartal’da böylesi alanlara şiddetle ihtiyaç var. Halkın talebi de bu doğrultuda. Mevcut siyasi iktidar şimdi park alanlarını, gezi, dinlenme ve toplanma alanlarını imara açıyor. Bu politikaları reddediyoruz. Bu plana itirazımız nedeniyle 12. İdare Mahkemesi tarafından görevlendirilen bilirkişi heyeti, düzenlediği raporda yapılan plan değişikliğinin yasalara ve imar mevzuatına aykırı olduğunu, ayrıca kamu yararı olmadığını açıkça belirtmiştir. Sonuçta tarafımızca açılan davada haklı olduğumuz görülüyor. Bu süreçten sonra Mahkemenin vereceği karar önem arz ediyor.”

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