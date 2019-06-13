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13.06.2019
Anasayfa ÖZEL 100 öğretmenden 17’si atanıyor

100 öğretmenden 17’si atanıyor

CHP’nin hazırladığı ve öğretmenlerin sorunlarını ele alan politika notuna göre, eğitim emekçileri, yoksulluk sınırının yarısı kadar maaş alırken atanmadığı için intihar eden öğretmen sayısı 50’yi aştı. CHP ise “yüksek ücret, liyakata uygun atama” sözü verdi

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

CHP , “Öğretmenlerimiz AKP Sistemsizliğinin Mağduru: Kalpler Kırık, Umutlar Yitik” başlıklı politika notu hazırladı.

Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve Bilim Platformu’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel tarafından hazırlanan politika notunda, AKP iktidarı döneminde eğitimcilerin yaşadığı sorunlar ele alındı.

Eğitim emekçilerinin sorunlarını ele alan politika notundan öne çıkanlar şu şekilde:

• 2002 yılında ataması yapılmayan 60 bin öğretmen varken 2018’de bu sayı 450 bini aştı. KPSS’ye giren her 100 öğretmenden yalnızca 17’sinin ataması yapıldı.

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• Tüm ülkedeki öğretmen açığı 153 bin.

• Atanmadığı için intihar eden öğretmen sayısı 50’yi aştı.

• Kadrolu öğretmenlerin aylık ücretleri dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının neredeyse yarısı düzeyinde.

• MEB’in taşra teşkilatında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde yönetici olan kadınların oranı sadece yüzde üç.

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CHP NE YAPACAK?

Politika notunda, öğretmenlerin yaşadığı kötü koşulların düzeltilmesine ilişkin CHP politikalarına da yer verildi. CHP’nin çözüm önerileri şöyle anlatıldı:

“Çağın gerekleriyle uyumlu olmayan, bilgilerin tek taraflı olarak aktarıldığı, öğrencileri edilgen konumda olan ve ezbere dayalı geleneksel eğitim anlayışı hızla terk edilecektir.”

“Öğretmenlerimizin sorunlarının çözümü, mesleği ilgilendiren yasal çerçevenin, tüm hakları güvence altına alan ve mesleki gelişime olanak tanıyan tek bir yasada toplanmasıyla mümkün olacaktır. CHP iktidarında en kısa zamanda bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkartılacaktır.”

“Atama ve görevde yükseltmelerde, liyakatin ve yetkinliğin tek esas olması sağlanacaktır. Öğretmen maaşları ortalama ücretler seviyesi ile uyumlu olarak, öğretmenlere aileleri ile birlikte onurlu bir yaşam sürebilecekleri, mesleki gelişimlerini sağlayabilecekleri bir seviyeye çıkarılacaktır.”

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