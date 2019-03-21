21.03.2019
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102 kişi AKP’li belediyeden şikâyetçi oldu: Mahallede asbest var

Kentsel dönüşüme direnen Üsküdar’daki Kirazlıtepe halkı, asbest soluyor. 102 kişi AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin Başkanı Hilmi Türkmen hakkında suç duyurusunda bulundu

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İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Kirazlıtepe Mahallesi halkı, kentsel dönüşüm nedeniyle mağduriyet yaşamaya devam ediyor. Molozlar içerisinde yaşadıklarını aktaran 102 kişi, asbest soluduklarını belirterek, Üsküdar Belediyesi ile söz konusu Belediyenin Başkanı Hilmi Türkmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na 102 kişinin ayrı ayrı bulunduğu suç duyurusunda, şu ifadelere yer verildi:

YÖNETMELİĞE UYULMADI

Kirazlıtepe Mahallesi’nde, kentsel dönüşüm faaliyetleri kapsamında bina yıkımı yapılmış, yapılmaya da devam etmektedir. Ancak yıkılacak olan binalarda Hafriyat Toprağı İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine kasten riayet edilememiştir.

KASTEN TALİMAT DİNLENMEDİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün talimat ve ihtar yazılarına kasten riayet edilmemiştir.

ASBEST SOLUNUYOR

TMMOB ve Tabip Odası nezdinde yaptığımız girişimlere re’sen gerçekleştirilmiş oldukları Kirazlıtepe Mahallesi asbest envanter değerlendirme raporlarında yukarıda anılan mevkilerde cereyan eden yıkım faaliyetleri neticesinde insan sağlığına zarar verecek derece asbest maddenin şehir atmosferine salındığı anlaşılmaktadır.

YIKIMLAR DURDURULSUN

AKP’li Türkmen ve sorumlular hakkındaki suç duyurusu şu ifadelerle sonlandırıldı:

“Vilayetin somut ikazına ve ilgili mevzuatın açık lafzına rağmen insan sağlığını tehlikeye sokan bu yıkım işlemini gerçekleştiren, bunun sevk ve idare eden ve bu kanundışı neticeye emir vererek neden olan kimselerin tespit edilerek, cezalandırılmaları, mevzuatımızda belirtilen şartlara uymadan yapılan yıkımların durdurulması talep olunur.”

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