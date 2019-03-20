20.03.2019
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10,5 milyon kaçak yapı varmış

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışı düzenlemesine ilişkin açıklamada bulundu.

“İmar Barışı’nda 13.5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir konu. Buradan çok önemli bir veri elde edeceğiz. Yapı stokuna ilişkin tespitler yapacağız. Riskleri analiz edeceğiz” diyen Kurum, “10.5 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. Bir çoğunun elektrik, su, doğalgaz problemi vardı. Mülklerini ipotek gösteremiyorlardı. Bunları aştık. Çok olumlu gidiyor. Kültürel alanlarda imar barışını sabote eden vatandaşlarımız oldu. Biz hem özel çevre koruma bölgesinde hem doğal sit alanlarındaki yapıların durumlarını takip ediyoruz. Kesinlikle tarihimize kültürümüze doğal sit alanlarımıza kimsenin zarar vermesine imkan vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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