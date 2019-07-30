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30.07.2019
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1071 diye yola çıktılar, 1067’ye düştüler

birgun.net birgun.net

‘Barış akademisyenleri’ hakkında açılan davalar için ‘hak ihlali’ kararı veren Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) karşı “Anayasa Mahkemesi terörü meşrulaştıramaz” başlığıyla yayımlanan bildiride adının izinsiz kullanıldığını ifade eden akademisyenlerin sayısı artıyor.

FSM Vakıf Üniversitesi’nde akademisyen olan Dr. Şerif Eskin’in karşı bildiride isminin kendi onayı olmadan kullanıldığını söylemesinin ardından Prof. Dr. Ercan Eyüboğlu da imzasının izinsiz kullanıldığını açıkladı.

Bunun yanında Bianet’in haberine göre 1071 kişi tarafından imzalandığı görülen ‘karşı bildiride’ iki akademisyenin adı iki kere kullanılmış. Mükerrer kullanılan imzaların düşülmesi ve imzacı olmadığını söyleyen akademisyenlerin beyanı ile ‘karşı bildiride’ yer aldığı belirtilen 1071 imza, 1067’ye indi.

Eskin’in Twitter’dan yaptığı paylaşımın ardından Facebook’ta kendisine yöneltilen soruya cevap veren Eyüboğlu şu ifadeleri kullandı:

“Merhaba arkadaşlar, hayır, o ben olabilir miyim sizce? Bir ketempereye getirilmişti ki, düşman başına! Üniversitemiz “AYM” terörü meşrulaştıramaz” diye bir bildiri gönderdi, imzalamak isteyen tıklayın butonuyla. Ve bu sabah, ne göreyim, 1071 imzacı arasında ben de görünüyorum. İsyan, infial, öfke. Benim böyle bir metni imzalamış olacabileceğimi düşünen dostlarıma kocaman bir yuh ve teessüf! Şimdi Rektörlüğe düzeltme talebimle bir dilekçe yazıyorum, gelişmeleri bildirmek üzere… Acaba, olabilir mi… Sakın, siz de duyurun, paylaşın lütfen, ve sen, Sevgili Hakan, Füsun hocaya sevgilerimle geçmiş olsun dileklerimi iletiver. Selamlar, sevgiler”

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