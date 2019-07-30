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30.07.2019
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1071’ler bildirisinde SETA izi!

birgun.net birgun.net
POLİTİKA SERVİSİ

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ‘Barış İçin Akademisyenler’ hakkında verdiği hak ihlali kararına karşı 1071 ‘akademisyen’in imzaladığı bildiride SETA’cıların ağırlığı dikkat çekti. Bildiride, üst düzey kadroları başta olmak üzere SETA kadrosundan 15 isim yer alıyor.

1071 ismin imzaladığı ileri sürülen ancak Dr. Mehmet Şerif Eskin’in haberi olmadan imzasının atıldığını açıkladığı bildiride AYM’nin kararı ‘skandal’ olarak nitelendiriliyor. “Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmez” denilen bildiride, “Bu kararın, terör örgütlerine karşı etkin operasyonların gerçekleştirildiği bir dönemde alınması ise ayrıca dikkat çekicidir. Bildiride imzası bulunan biz 1071 akademisyen, terörle mücadeleyi sekteye uğratmayı ve ülkemizi karalamayı amaçlayan her türlü kurum, organizasyon ve inisiyatifin karşısında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz.

Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesinin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz” ifadeleri kullanılıyor.

SETA AĞIRLIĞI

Bildirideki SETA ağırlığı ise dikkat çekici. Geçen haftalarda yabancı basın kuruluşlarının Türkiye servislerinde çalışan gazetecileri fişleyen bir rapor yayınlamasıyla dikkat çeken SETA’nın kadrosundan imza veren isimler ve görevleri şöyle:

Burhanettin Duran – Genel Koordinatör (Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi)

Hasan Basri Yalçın – Strateji Araştırmaları Direktörü

İsmail Çağlar – Medya ve Toplum Araştırmaları Direktörü

Murat Yeşiltaş – Güvenlik Araştırmaları Direktörü

Enes Bayraklı- Avrupa Araştırmaları Direktörü

Atilla Arkan – Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmaları Direktörü

Yusuf Özkır – SETA’nın dergisi Kriter’in Yayın Koordinatörü

Talip Küçükcan – SETA’nın dergisi Insight Turkey Editörü

Ramazan Yıldırım – SETA’nın Arapça dergisi Ru’ye Türkiye Editörü

Ali Aslan – Medya ve Toplum Araştırmacısı

Mevlüt Tatlıyer – Ekonomi Araştırmacısı

Turgay Yerlikaya –Toplum ve Medya Araştırmacısı

Veysel Kurt – Strateji Araştırmacısı

İsmet Kesen –Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmacısı

Merve Seren – Güvenlik Araştırmacısı

ÜNİVERSİTELER İŞİN İÇİNDE!

Ağrı İbrahim Çeçen, İstanbul Aydın ve Medeniyet üniversitelerinin rektörlükleri dün sabah, akademik personeline yazı göndererek barış akademisyenleriyle ilgili hak ihlali kararı veren AYM’ye tepki gösterilmesini istemişti.

İstanbul Üniversitesi de internet sitesinde “Barış Bi̇ldi̇ri̇si̇ Adlı Sözde Mani̇festo Üzeri̇ne” başlıklı bir açıklama yayımlayarak AYM kararını ve “Barış Bildirisini” eleştirmişti.

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