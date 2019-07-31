1071’ler bildirisinden bir isim daha eksildi: İmzam, iradem dışında atıldı

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Anayasa Mahkemesi’nin Barış İçin Akademisyenler hakkında verdiği hak ihlali kararını hedef alarak yayınlanan, “AYM Terörü Meşrulaştıramaz” başlıklı bildiriden bir imza daha eksildi. Doç. Dr. Alev Erarslan Göçer, imzasının metne iradesi dışında atıldığını açıkladı.

Dr. Şerif Eskin, Prof. Dr. Ercan Eyüboğlu ve Dr. Anıl Özgüç isimlerinin izinsiz biçimde imzacılar arasına eklendiğini açıklamıştı. İki kişinin ismi ise imza listesinde tekrar edilmişti.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Alev Erarslan Göçer de, imzasının iradesi dışında metne atıldığını açıkladı. Böylece imzacı sayısı 1065’e düştü.

Kişisel Twitter hesabından konu hakkında açıklamada bulunan Doç. Dr. Alev Erarslan Göçer, şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyunda “1071 Akademisyen” olarak bilinen bildiriyle ilgili olarak rektörlük tarafından gönderilen “AYM Terörü Meşrulaştıramaz” başlıklı mailde çoklu seçenek içeren bir imza sayfası ile karşılaşacağım düşüncesi ile ilgili linki tıklamam sonucu adım imzaya düşmüştür. Tamamen iradem dışında, teknik/sistemsel nedenlerden kaynaklı SEHVEN atılmış imzamı geri çekme talebime ilişkin düzenlediğim dilekçe tarafımca rektörlüğe iletilmiştir.”