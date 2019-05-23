11 yılda 108 bin ‘tarihi eser kaçakçısı’na dava

11 yılda tarihi eserleri tahrip eden ve yasa dışı yollarla temin ettiği belirlenen 108 bin şüpheli hakkında soruşturma açıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, bilgi edinme aracılığıyla Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvuruda, define kaçakçılığı suçlarından dava açılanları sordu. İlgezdi’ye verilen yanıt, tarihi eser kaçakçılığının her yıl binlerce kişi tarafından yapıldığını ortaya koydu.

YILLARA GÖRE KAÇAKÇI SAYISI

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, 2006 ve 2017 yılları arasında hakkında kamu davası açılan 108 bin 427 kişinin yalnızca 41 bin 783’ü çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Sanık sayısı, 2006’da 5 bin 469, 2007’de 5 bin 59, 2008’de 8 bin 903 ve 2009’da ise 11 bin 215 oldu. 2010 yılına gelindiğinde 9 bin 770 ve 2011 yılında 8 bin 320 olan sanık sayısı, 2012 yılında 10 bin 26’ya çıktı. 2013 yılında 9 bin 684, 2014 yılında 10 bin 182, 2015 yılında 10 bin 839 ve 2016 yılında 9 bin 3 olan sanık sayısı, 2017 yılında ise 9 bin 957 oldu.

CEZASIZLIK YÜZÜNDEN

Verilere göre haftada 178 kişinin tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındığını ifade eden CHP’li İlgezdi, “Müzeler haftasında açıklanan bu veriler, kaçak kazı yapanların ve kaçakçıların cezasızlık nedeniyle rahat bir şekilde faaliyet yürüttüğünü ortaya koyuyor” dedi.

2019’DA SÜRÜYOR

Sanat tarihine önem verilmediği için “paha biçilemez tarihi varlıkların” tarihi eser kaçakçıları için kazanç kapısı haline geldiğini ifade eden İlgezdi, şunları söyledi:

“2019 yılının yarısını bile tamamlamadık ama 700 yıllık Kur’an-ı Kerim’den ve İncil’den tutun da Picasso tablosuna kadar 13 binden fazla tarihi eseri kaçırmaya, satmaya ya da tahrip etmeye çalıştılar.

Yasalarla, resmi kurum ve kuruluşların faaliyetleri ve kolluk kuvvetlerinin çalışmaları ile zenginliklerimizi korur gibi yapıyoruz. Koruyamadığımız ve eksik çalıştığımız rakamlarla da gördüklerimizle de ortada. Yapılması gereken etkin ceza sisteminin getirilmesi ve tarihi eserlerin olabildiğince müzelerde muhafaza edilmesidir.”