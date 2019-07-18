111 milyarın bahanesi FETÖ

2019-2023 yıllarını kapsayan 11’inci Kalkınma Planı’nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında AKP’nin güvenlik harcamaları tartışıldı.

Muhalefet milletvekilleri, Kalkınma Planı’nın 2019’un ilk beş ayını kapsadığı için yeniden düzenlenmesini ve güvenlik harcamalarının azaltılmasını istedi. Tarım, eğitim ve sanayi gibi alanlar için belirlenen bütçe hedeflerinin yetersiz olduğunu ifade eden muhalefet milletvekillerinin itirazlarına karşın 11’inci Kalkınma Planı kabul edilerek Genel Kurul’a gönderildi.

Kalkınma Planı’nın görüşmeleri sırasında HDP’li Garo Paylan, yüksek tutardaki güvenlik harcamalarını gündeme getirdi. 2019’un ilk yarısında güvenlik için yapılan harcama tutarının 2014’ün tümünde yapılanın çok üzerinde olduğunu ifade eden Paylan, “Beş yılda bütün güvenlik kalemlerinde artış var. Güvenliğimizi sağlayabildik mi? Hayır” dedi.

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Paylan’ın eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise yüksek güvenlik harcamaları için FETÖ gerekçesini ileri sürdü. Oktay, 2014 yılında 51,9 milyar TL olan toplam güvenlik harcamasının 2019’da iki katından fazla artarak 111,4 milyar TL’ye yükseldiğini ifade etti. Oktay artış için, “FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni düşündüğümüzde ve çevremizde olan gelişmeleri de düşündüğümüzde bu artışın niye olduğu anlaşılabilir” ifadelerini kullandı.

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İBB’ye özel sektörden iki atama daha yapıldı

1984 yılında büyükşehir belediyesi statüsü alan İstanbul Belediyesi’nde genel sekreter yardımcılığı görevine ilk kez bir kadın atandı. Yeşim Meltem Şişli, İBB’de en üst düzey görev verilen ilk kadın oldu.

İBB Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistemleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Bilgi İşlem, Yazı İşleri ve Kararlar ile Satınalma Daire Başkanlıkları Yeşim Meltem Şişli’ye bağlandı. 33 yıllık çalışma hayatının 27 yılını enerji sektöründe geçiren Şişli, Türkiye Elektrik İletim A.Ş’den emekli olduğu 2007’den bu yana Türkiye’nin özel elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinde üst yönetici olarak görev yaptı.

Ayrıca İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut’un TÜPRAŞ’ta çalıştığı dönemde ekibinde yer alan Turgut Tuncay Önbilgin de genel sekreter yardımcılığına atanan ikinci isim oldu. Önbilgin’e; Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistemleri Daire Başkanlığı, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ve son günlerde çok tartışılan iştirak şirketleri bağlı olacak.