11’inci Kalkınma Planı Meclis’e sunuldu: Yeni kalkınma planında eski hedefler yerle bir

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.

Ekonomik krizin ağır etkilerinin açıkça görüldüğü 11. Kalkınma Planı’nın hedefleri, bir önceki plana göre büyük oranda düşürüldü. 11. Kalkınma Planı’nda 10. Kalkınma Planı’nın hayli gerisine düşüldü.

11. Kalkınma Planı’na göre, 2023 yılında GSYH’nin 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi hedefleniyor. 11. Kalkınma Planı’nda, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması, işsizliğin yüzde 9,9’a düşürülmesi, 4,3 milyon ek istihdam yaratılması hedefleniyor.

2013 yılında açıklanan 10. Kalkınma Planı’nda ise 2018’de GSYH’yi 1.3 trilyon, kişi başına milli geliri ise 16 bin dolara çıkarmak hedefleniyordu. Benzer şekilde 10. Kalkınma Planı’nda ihracat hedefi 2018’de 277 milyar dolar, işsizlik oranı ise yüzde 7,2 olarak belirlenmişti.

10. Kalkınma Planı’nda belirlenen 2023 hedefleri ise şöyleydi: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2 trilyon dolar, kişi başına milli gelir 25 bin dolar, ihracat 500 milyar dolar, işsizlik yüzde 5.

Öte yandan 10. Kalkınma Planı’nın hedeflerinin gerçekleşen rakamlara yaklaşamadığı da 2018 yılına ait ekonomi verileriyle ortaya çıkmıştı. 2018’de dolar kurundaki yükselişle birlikte GSYH 784 milyar 87 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Kişi başına milli gelir de 9 bin 632 dolar olarak hesaplanmıştı.