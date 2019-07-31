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31.07.2019
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12 bin sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete’de

birgun.net birgun.net

Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

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Tercih işlemleri 7 Ağustos’ta

Adaylar tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek. 

ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. 

Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş adayların 19 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar, Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında yayımlanan duyuru ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri kurumun adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecek. 19 Ağustos itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacak. 

Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar Devlet Personel Başkanlığına başvuruda bulunamayacak. 

Devlet Personel Başkanlığının duyurularına istinaden daha önce müracaat etmiş ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvuru yapmaları gerekmeyecek. 

12 bin kadrodan 6 bin 835’i hemşire 

Belirlenen 12 bin kadrodan 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

 UNVAN BRANŞ ÖĞRENİM DÜZEYİ TOPLAM
 Biyolog  30 (Lisans) 30
 Çocuk Gelişimcisi  32 (Lisans)  32
 Dil ve Konuşma Terapisti   18 (Lisans)   18
 Diyetisyen  160 (Lisans)   160
 Ebe  1000 (Lisans)   1000
 Fizyoterapist  400 (Lisans)   400
 Hemşire  5000 (Lisans) – 1183 (Ortaöğretim)   6835
 İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)  21 (Lisans)   21
 Odyolog  82 (Lisans)  82
 Perfüzyonist  40 (Lisans)  40
 Psikolog  170 (Lisans)  170
 Sağlık Fizikçisi  22 (Lisans)  22
 Sosyal Çalışmacı  190 (Lisans)  190
 Sağlık Teknikeri Adli Tıp 20 (Ön Lisans)   20
 Sağlık Teknikeri  Ağız Diş Sağlığı 109 (Ön Lisans)  109
 Sağlık Teknikeri 74 Ameliyat 73 (Ön Lisans)  73
 Sağlık Teknikeri  Anestezi 192 (Ön Lisans)  192
 Sağlık Teknikeri  Çevre Sağlığı 68 (Ön Lisans)  68
 Sağlık Teknikeri  Diş Protez 74 (Ön Lisans)  74
 Sağlık Teknikeri  Diyaliz 85 (Ön Lisans)  85
 Sağlık Teknikeri  Eczane 95 (Ön Lisans)  95
 Sağlık Teknikeri  Elektronörofizyoloji  23 (Ön Lisans)  23
 Sağlık Teknikeri  Evde Bakım 82 (Ön Lisans)  82
 Sağlık Teknikeri  Fizik Tedavi 70 (Ön Lisans)  70
 Sağlık Teknikeri  İlk ve Acil Yardım 807 (Ön Lisans)  807
 Sağlık Teknikeri  İş ve Uğraşı Terapisi 12 (Ön Lisans)  12
 Sağlık Teknikeri  Laboratuvar  181 (Ön Lisans)  181
 Sağlık Teknikeri  Odyometri 71 (Ön Lisans)  71
 Sağlık Teknikeri  Ortopedi 66 (Ön Lisans)  66
 Sağlık Teknikeri  Patolojik Anatomi 33 (Ön Lisans)  33
 Sağlık Teknikeri   Radyoterapi 25 (Ön Lisans)  25
 Sağlık Teknikeri   Röntgen 237 (Ön Lisans)  237
 Sağlık Teknikeri  Tıbbi Sekreter 264 (Ön Lisans)  264
 Sağlık Teknikeri  Yaşlı Bakım  5 (Ön Lisans)  5
 Sağlık Teknisyeni  Anestezi 34 (Ortaöğretim)   34
 Sağlık Teknisyeni  Çevre Sağlığı  15 (Ortaöğretim)   15
 Sağlık Teknisyeni  Diş Protez  12 (Ortaöğretim)   12
 Sağlık Teknisyeni  İlk ve Acil Yardım  193 (Ortaöğretim)   193
 Sağlık Teknisyeni  Laboratuvar  32 (Ortaöğretim)   32
 Sağlık Teknisyeni  Röntgen 57 (Ortaöğretim)   57
 Sağlık Teknisyeni  Tıbbi Sekreter 65 (Ortaöğretim)   65
                     TOPLAM                                        7165 (Lisans)                                2592 (Ön Lisans)              2243 (Ortaöğretim) TOPLAM: 12000

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