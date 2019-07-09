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09.07.2019
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12 gündür gözaltında tutulan 15 yaşındaki çocuk serbest bırakıldı

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Urfa, Ceylanpınar’da ailesinin evine yapılan baskında annesi, babası ve iki kardeşiyle birlikte gözaltına alınan 15 yaşındaki kız çocuğu, ifadesinin ardından 12’inci günde serbest bırakıldı.

bianet’ten Ayça Söylemez‘in haberine göre Urfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel, çocuğun, dün Urfa Emniyet Müdürlüğünden adliyeye sevk edildiğini, savcılığın da çocuğu adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle hakimliğe sevk ettiğini söyledi.

Öncel verdiği bilgide, kız çocuğunun Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldığını ifade etti.

Dosyada gizlilik kararı olduğu, soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Kız çocuğu ile gözaltında tutulduğu Urfa Emniyet Müdürlüğünde görüşen Urfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel yaptığı açıklamada, çocuk ile ailesinin “terör örgütü üyeliği ve yardım yataklık suçlamalarıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında” gözaltına alındıklarını ifade etmiş, gözaltı işleminin bu kadar uzamasının hukuksuz olduğunu dile getirmişti.

Avukat Öncel şu açıklamaları yapmıştı:

“Yasaya uygun olsa da hukuka aykırı bir uygulama var. Ayrıca Çocuk Koruma Kanununa, Ceza Muhakemesi Kanuna da uygun olmadığını düşünüyorum.”

“Çocuğu ziyaret ettiğimde tedirgindi, korkmuştu. 15 yaşındaki kız çocuğunu 12 gün kapalı bir hücrede tutarken çocuğun üzerinde yaratacağı travma düşünülmek zorunda. Bu kadar bekletilmeden ifadesi alınabilirdi. Deliller zaten toplanmıştır. Bu kadar uzun gözaltı keyfi bir tutum. Gözaltı süreleri uzatılırken avukat bulunmaması da hukuka aykırı.”

“Görüştüğümde gözaltında kötü muamele veya darp olmadığını söyledi. Uyuyamadığını ve doktordan ilaç istediğini, doktorun verdiği Atarax isimli ilacı kullanmaya başladığını anlattı.”

“Ayrıca gözaltına alınıp şubeye getirildiği zaman kayıt işlemleri yapılırken iki polisin sohbeti esnasında şunları duyduğunu aktardı: ‘Polislerden biri bemin için ‘Bu kim’ dedi, diğer polis de ‘Terörist bu, babası da teröristmiş, onun için gözaltına alınmış’ dedi. Babam için de ‘Bu pezevenk kim’ dediler.’”

“Tuvalet ihtiyacıyla ilgili de iki saat bekletildiğini söyledi. Annesi, babası kız kardeşi ve erkek kardeşiyle birlikte ve iki kişi daha aynı soruşturma kapsamında gözaltında. Başka 18 yaşın altında olan yok. Ceylanpınar’daki evlerine yapılan baskın sonucu gözaltına alındılar. Operasyon, evlerinin bahçesinde mühimmat olduğu ihbarı üzerine yapıldı.”

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