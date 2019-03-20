20.03.2019
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12 metrelik sondaj kuyusuna düşen köpek kurtarıldı

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Konya’da 12 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Aktutan Caddesi üzerinde bulunan bir tarladan köpek sesleri geldiğini fark eden çobanlar, durumu iftaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 12 metre derinliğindeki sondaj kuyusunda köpek olduğunu gördü.

Hemen kurtarma çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda yavru köpek, kuyuya salınan halatla kurtarıldı.

Korktuğu gözlenen köpek, su verilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Yavru köpeğin, tedavisi için barınağa gönderileceği öğrenildi.

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