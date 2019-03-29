12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası: Adalet yerini bulana dek yılmayacağız

Meral Danyıldız

Kuran kursuna giden 12 yaşındaki E.S’ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle imam M.D.’nin yargılandığı davanın bugün görülecek duruşmasında karar bekleniyor.

İmam M.D.’nin, delillerin toplandığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanması kamuoyunda tepki çekerken, Mersin’in Tarsus ilçesinde görülecek duruşma öncesi avukat Semra Kabasakal ve Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği’nden Saadet Özkan BirGün’e konuştu.



Sanık tutuksuz yargılanıyor



Avukat Semra Kabasakal, “Neden serbest kaldığını biz de çok anlayamadık çünkü deliller aleyhineydi” dedi. M.D.’nin üç celsedir duruşmalara gelmediğini aktaran Kabasakal, yaşananları şöyle anlattı: “Cuma günkü duruşmada aile, bizden mahkemenin yanlı davrandığını düşünerek hâkimin reddine ilişkin dilekçe vermemizi istedi. Biz de dilekçe yazdık ancak taleplerimizi reddedip ağır cezaya göndermişler. Biz bu sanığın cezalandırılmasını istiyoruz. Çocuğumuz şu anda okula gidemiyor, sağlığından endişe duyuyoruz.”



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Çocuk yaşta adaleti sorgulamak…



Kabasakal, bu tür davalarda dikkate alınması gerekenin mağdurun beyanı olduğunu hatırlatarak “Hâkim sık sık çocuğa ‘Konuşacağın yeni şeyler varsa konuş, yoksa hiç konuşma’ dedi. Çocuk her şeyi söyleyebilir. Kızabilir, sinirlenebilir. Çocuğu kısıtladığın takdirde nasıl derdini anlatacak? Bir hâkim de öyle davranırsa o çocuk nasıl adaleti orada bulacağına inanacak? Daha o yaşta adaletin yerini bulmayacağına inanıyor” diye konuştu.



Kabasakal, olay yerindeki delillerin yok edildiğini ifade ederek sözlerini şöyle sonlandırdı: “Deliller toplanmış ve başta yok edilmiş zaten. Özellikle depodaki bütün delilleri yok etmişler. Tamamen temizleyip değiştirilmiş, kapılar açılmış. Polise oranın keşif yerini çizdirmişler asıl suçun işlendiği yeri gündeme getirmemiş. Bugün 13.00’te Tarsus Adliyesi’nde olacağız.”



Çocuk dostu mahkemeler şart



Saadet Özkan aynı zamanda, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) kurucusu. Özkan söz konusu davaya ilişkin sosyal medyadaki isyanı ile herkesin desteğini aldı. Özkan konu ile ilgili, çocuk dostu mahkemeler kurmanın önemini vurgulayarak “Öncelikle mahkeme heyetlerinin çocuklara olan tavırları doğru değil. O gün hepimiz kalbimizden vurulduk. Ben ömrümün sonuna kadar bunu unutamayacağım. Bir çocuğun onca kalabalık içinde ayağa kalkması, ayağa kalktıktan sonra ‘Anlat bakalım’ denmesi, daha sonra ‘Bunları zaten anlattın farklı bir şey anlatacaksan anlat’ denmesi…” dedi.



Özkan, tutuksuz yargılamaların toplum vicdanına zarar verdiğini kaydetti. Toplum olarak çocuklarımızı koruyamadığımızı belirten Özkan “Çocuk orada mağdur muydu yoksa sanık mıydı? Çocuğumuz kendi hak mücadelesinde davalara geliyordu, her yere gitmişti. Davaya dahil olduktan sonra, nasıl örselendiğini de gördük. Çocuğun ikincil örselenmesini önlemek için onu gizlememiz gerekirken çocuk artık kendini herkese anlatmak zorunda kalmıştı. Beni en çok üzen de ‘Ben 12 yaşındayken öldüm öğretmenim!’ demesiydi” diye konuştu.