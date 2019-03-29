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29.03.2019
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12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan imam yine tutuklanmadı

birgun.net birgun.net

Kuran kursuna giden 12 yaşındaki E.S’ye cinsel istismarda bulunan imam M.D.’nin yargılandığı davada yine tutuklanmadı. Mahkeme davayı 25 Nisan’a erteledi.

Kuran kursuna giden 12 yaşındaki E.S’ye cinsel istismarda bulunan imam M.D.’nin yargılandığı dava Mersin’in Tarsus ilçesinde görüldü.

Mahkeme heyeti davayı 25 Nisan günü saat 13.30’a ertelerken imam yine tutuklanmadı. Dava salonunda bulunan kadınlar “Faili tutukla, istismarı aklama” diyerek karara tepki gösterdi.

Dava avukatları ise karara pazartesi günü itiraz edeceklerini duyurdu.

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