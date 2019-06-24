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25.06.2019
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13 bine itiraz edip 800 bin farkla yenildiler

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin kazananı İmamoğlu oldu. Yüzde 54 oy alarak başkan seçilen İmamoğlu yaklaşık 800 bin oy fark attı. Seçime katılım oranı ise 31 Mart’a göre yükseldi

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Hukuksuz biçimde iptal edilen İstanbul belediye başkanlığı seçimi dün yenilendi. Vicdanları yaralayan karara seçmenin yanıtı ağır oldu. AKP adayı Yıldırım’ın oy oranı yüzde 49’dan yüzde 45’e indi. İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 54’ü aştı.

İstanbul yeni belediye başkanını seçmek üzere yaklaşık 3 ay sonra yeniden sandığa gitti. Seçimi kaybeden AKP’nin Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığı baskı ve itirazlar sonucu iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimi dün gerçekleşti. 31 bin 322 sandıkta yaklaşık 8 milyon 800 bin seçmen oy kullandı.

Tekrarlanan seçimlerde, 31 Mart’takinden farklı olarak tek oy pusulasına mühür basıldı. Seçimde AKP, CHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olmak üzere 4 parti ve 17 bağımsız aday yarıştı. Seçim sonucunda Millet İttifakı’nın adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu yüzde 54 oy oranıyla İstanbul’un yeni başkanı oldu. Binali Yıldırım yüzde 45 oy alabildi.

Geçen seçimde yüzde 49 oranında oy alan Yıldırım’ın oyları yüzde 4 düştü. İmamoğlu’nun ise yüzde 5 arttı.

Katılım oranı arttı

31 Mart seçimlerine göre sandığa gidenlerin sayısı arttı. 10 milyon 570 bin seçmenin bulunduğu İstanbul’da 8 milyon 825 bin 964 kişi sandığa gitti. Seçime katılım oranı ise yüzde 84,42 oldu. 31 Mart Seçimleri’nde katılım oranı yüzde 83,9’du.

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Sayılarla 23 Haziran

• Toplam sandık: 31 bin 342

• Toplam seçmen: 10 milyon 560 bin 963

• Kullanılan oy: 8 milyon 868 bin 664

• Oy kullanma oranı: Yüzde 84,42

• Geçerli oy: 8 milyon 696 bin 552

• E. İmamoğlu oy oranı: Yüzde 54.03

• E. İmamoğlu oyu: 4 milyon 740 bin 323

• B. Yıldırım oy oranı: Yüzde 45.09

• B. Yıldırım oy: 3 milyon 933 bin 733

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AKP’lilerden bilindik oyunlar

Saat 08.00 itibarıyla başlayıp, 17.00’de sona eren oy verme işlemine kadar AKP’liler yine ‘iş başındaydı’. Esenyurt’ta AKP’nin müşahitleri, sandık başkanına, AKP aleyhine hata yapıldığını gösteren bir belge imzalatılmaya çalıştı. Beykoz’da da AKP’li müşahitlerin oy sayım işlemi devam ederken sandık kurulu üyelerine oyların yeniden sayımı için hazırlanan tutanakların imzalatmaya zorlandığı belirtildi.

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