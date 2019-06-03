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03.06.2019
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13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı

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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki bir ortaokulda görevli beden eğitimi öğretmeni S.K., kız öğrencisi B.K.’ye (13) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Doğubayazıt ilçesine bağlı bir köydeki ortaokulda görevli olan beden eğitimi öğretmeni S.K., 22 Mayıs günü öğrencisi B.K.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen S.K., savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakim huzurunda da iddiaları kabul etmeyen ve suçsuz olduğunu savunan öğretmen S.K., ‘mağdurun şüpheliye iftira atmasını gerektiren bir nedeni bulunmaması’ ile Ağrı Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve mağdur beyanıyla uyumlu olan delilleri göz önüne alınarak, tutuklandı.

Kaynak:DHA

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