22.03.2019
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13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı

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Kırıkkale’de kıraathane işleten H.G. (46), internette tanıştığı P.Y.’ye (13) Karaman’da günlük kiraladığı evde ‘cinsel istismarda bulunduğu’ suçlamasıyla tutuklandı. Olay, P.Y.’nin annesinin, kızının cep telefonundan sosyal medya hesabındaki sohbetleri okumasıyla ortaya çıktı.

Karaman’da oturan B.Y., kızı P.Y.’nin cep telefonunu kontrol ettiğinde, kızının sosyal medya hesabında bir erkekle yaptığı sohbeti okuyunca şok yaşadı. Kızının cinsel istismara maruz bırakıldığını anlayan B.Y., kızıyla birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Küçük kız, ifadesinde internetten tanıştığı bir kişinin, kendisini 12 Mart günü Tabduk Emre Mahallesi’ndeki bir eve davet ettiğini ve evde cinsel istismara maruz bırakıldığını anlattı.

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GÜVENLİK KAMERALARI SAYESİNDE OTOMOBİLİ TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Muhammet Ergin’in yönetiminde özel ekip kuruldu. Özel ekip, küçük kızın cep telefonundaki mesajlarını mercek altına aldı. Yapılan araştırmada, P.Y.’ye cinsel istismarda bulunan kişinin sosyal medyadaki hesabının, sahte bir isimle açıldığını belirledi. Ardından olayın meydana geldiği günlük kiralanan evin çevresindeki güvenlik ve Mobese kamera kayıtlarını tek tek incelendi.

İncelemede şüphelinin otomobilinden yola çıkarak Kırıkkale’de oturan ve kıraathane işleten H. G. olduğunu belirledi. Ardından Kırıkkale’ye giden polis, H. G.’yi yakalayıp gözaltına alarak, Karaman’a getirdi.

İTİRAF ETTİ

H. G., yapılan sorgulamasında, P.Y. ile sosyal medyadan tanışıp sohbet ettiğini, Karaman’a gelerek günlük kiraladığı eve davet ettiğini itiraf ederek, “Apart dairede muhabbet ederken, istismarda bulundum. Bundan dolayı da çok pişmanım” dediği öğrenildi. H. G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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