138 yıllık tarihi hastane resmen kapandı: Hastalar apar topar taburcu edildi

Ankara’nın kent merkezinde yer alan ve ulaşım kolaylığı nedeniyle sıkça tercih edilen Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından, Sıhhiye’de bulunan tarihi binasındaki hizmetine son verdi. 1881 yılında Gureba Hastanesi ismiyle hizmete başlayan Numune Hastanesi’nin hastaları, kilometrelerce uzaktaki Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşınmaya başlandı.

Bilkent Şehir Hastanesi için şehir merkezindeki 13 köklü devlet hastanesi feda edildi. Ankara’nın mimarisi ve tarihiyle kent belleğine işlemiş hastaneler arasında yer alan Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi de dün resmen “çalışmalarını sonlandırdığını” duyurdu. Otel konforunda ve 3 bin 810 yataklı olduğu sık sık dillendirilen hastane için feda edilen tarihi hastanenin ardından acil servisin hizmet vermeyi sonlandırdığı öğrenildi. Yurttaşlarsa kilometrelerce uzakta olan ve kolay ulaşım imkânı bulunmayan Şehir Hastanesi’ne mecbur bırakılmalarından şikâyetçi. Hastalar, ya civardaki acil servislere giderek büyük kalabalıklara rağmen muayene olacak ya da üç ayrı vasıtayla Şehir Hastanesi’ne gidecek.

KONU MECLİS GÜNDEMİNDE

Şehir hastanesi uğruna birçok tarihi hastanenin faaliyetlere son vermesinin, “yanlış sağlık politikası” olduğunu vurgulayan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Tedavi gören hastaların “Kendi isteğimle hastaneden ayrılıyorum” yazılı kağıtlara imza atmak zorunda bırakıldığı iddialarını gündeme getiren Emir, “Hastalara bir şey olursa, sorumlusu kim olacak?” diye sordu.

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‘HASTALAR APAR TOPAR ÇIKARILDI’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na önerge sunan Emir, Numune Hastanesi’nin bazı bölümlerinin, 7 Şubat’ta “erkenden” açılışı yapılan Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşındığını ve orada hizmet vermeye başladığını hatırlattı. Emir, “Bazı hastaların aynı bölüm Bilkent Şehir Hastanesi’nde olmadığı için Numune Hastanesi’nden tedavileri sürerken apar topar çıkarıldığı iddia edilmektedir. Bu iddia doğru mudur? Hangi bölümlerdeki hastalar, hastaneden çıkarılmıştır? Bu bölümlerde toplam kaç hasta tedavi görmektedir?” diye sordu.

Numune Hastanesi’nde yatarak tedavi gören hastaların Ankara’daki diğer hastanelere sevki için herhangi bir girişimde bulunulup bulunulmadığını da soran CHP’li Emir “Son bir hafta içinde, kaç hastanın başka hastanelere sevki gerçekleştirilmiştir?” dedi.

SORUMLUSU KİM OLUR?

Önergesinde, Numune Hastanesi’nde yatarak tedavi gören hastalara “Hastaneden kendi isteğimle çıkıyorum” şeklinde bir belge imzalatıldığı iddialarına da değinen Murat Emir, “Tedavileri devam eden hastaların, hastaneden çıkarıldıktan sonraki süreçte başlarına gelebilecek herhangi bir sağlık sorunundan veya hayatlarını kaybetmelerinden kim sorumlu olacaktır?” sorusunu yöneltti.